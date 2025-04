PiS: "Platforma chce sprywatyzować system ochrony zdrowia"

Politycy PiS przypomnieli, jak ich rząd wspierał PUM. Fot. Alan Sasinowski

Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to krok do prywatyzacji polskiego systemu ochrony zdrowia - alarmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska odpowiada: musieliśmy uporządkować sytuację po błędach rządu Mateusza Morawieckiego.

- Obniżając składkę zdrowotną, PO zabrała z budżetu państwa 5 mld złotych - grzmiał poseł PiS Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej przed szpitalem na ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Według niego Platforma nie powinna się tłumaczyć, że dba o przedsiębiorców, bo to rząd PiS obniżał podatki najbardziej (i, zdaniem Zbigniewa Boguckiego, racjonalniej), na przykład zwiększając kwotę wolną od podatku. - PO doprowadza do ruiny finansów publicznych. Ponad 500 miliardów deficytu budżetowego - nikt po 1989 nie zadłużał Polaków tak szybko jak Trzaskowski, Tusk i ta ekipa.

W optyce prawicy obniżka składki zbliża nas do katastrofy. Zbigniew Bogucki przypomniał, że jeszcze niedawno minister zdrowia Izabela Leszczyna oświadczyła, że Narodowy Fundusz Zdrowia obniżki składki nie uniesie. A potem zagłosowała za obniżką. PiS chce, żeby deficyt sfinansować między innymi z pieniędzy na media publiczne - to złośliwe nawiązanie do krytyki PO, która, gdy rządziło PiS, domagała się od prawicy przesunięcia środków z mediów publicznych na onkologię.

- Będziemy mieli do czynienia z powolną, ale sukcesywną prywatyzacją służby zdrowia - poprzez doprowadzenie do ruiny finansów publicznych - ostrzegł Zbigniew Bogucki. - Taki jest plan Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.

Z kolei poseł Artur Szałabawka obarcza winą Platformę za to, że szpital na Strzałowskiej w Szczecinie, który miał dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ostatecznie nie dostał nic.

Politycy PiS zorganizowali konferencję przed szpitalem na Unii Lubelskiej, który jest placówką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aby przypomnieć, że za rządów Zjednoczonej Prawicy ta uczelnia dostała 2 miliardy złotych. Dzięki nim PUM m.in. buduje naprzeciwko szpitala nowoczesny ośrodek kliniczno-dydaktyczno-badawczy.

- Europoseł PO Bartosz Arłukowicz był kiedyś ministrem zdrowia. Przeznaczył wtedy na PUM 2 miliony złotych. My 2 miliardy - konkludował Zbigniew Bogucki.

Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta i dyrektor szpitala w Zdrojach, interpretuje decyzję rządu zupełnie inaczej niż prawica. Podkreśla, że pieniądze na system ochrony zdrowia są potrzebne - też jest infrastrukturą krytyczną i musi być dobrze dofinansowany.

- Jeśli chodzi o obniżenie składki, to jest to dobra informacja. Nieład premiera Morawieckiego spowodował, że mali i średni przedsiębiorcy zaczęli z dnia na dzień płacić niebotycznie wysokie składki, nieadekwatne do tego, co płacili pozostali. Przywracany jest porządek w tym, żeby płacić odpowiednio dużo, ale nie za wiele - argumentował radny. - Deficyt, który powstaje, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, ma być uzupełniony. Jako dyrektor nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, co więcej, spodziewam się, że te kwoty będą większe, będą rosły. Dotychczasowa polityka rządu Donalda Tuska pokazuje, że jest to możliwe. ©℗

(as)