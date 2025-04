Światowy Dzień Zdrowia. W ciąży pod szczególną ochroną

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowie poświęcony jest przede wszystkim zdrowiu kobiet w okresie ciąży i połogu oraz zdrowiu noworodków. Fot. archiwum

Prawo do bezpłatnych świadczeń mają wszystkie kobiety w ciąży i w okresie połogu, nawet jeśli są nieubezpieczone. Więcej - mogą z nich korzystać poza kolejnością. Pod warunkiem że mieszkają w Polsce i mają obywatelstwo polskie. Przypadający w poniedziałek Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do przypomnienia, jakich świadczeń to szczególne uprawnienie dotyczy.

- Kobiety w okresie ciąży i połogu, czyli do 42. tygodnia, mają prawo do: korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, opieki okołoporodowej zgodnej z najnowszymi standardami, dodatkowych świadczeń i materiałów stomatologicznych, w tym do leczenia kanałowego wszystkich zębów, zestawów infuzyjnych (wkłuć) do osobistych pomp insulinowych przy leczeniu cukrzycy typu I (minimum 10 na miesiąc, w zależności od decyzji lekarza), wielu bezpłatnych leków (na recepcie oznaczone jako leki „C”, przysługują kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanej dacie porodu), badań prenatalnych, świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w wyroby medyczne, wsparcia psychologicznego, poradnictwa laktacyjnego, do porodu rodzinnego, znieczulenia podczas porodu, a w trakcie połogu – do wizyt położnej w miejscu zamieszkania (4 do 6 wizyt) - wymienia Małgorzata Olszewska, specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie.

Pod szczególną opieką zdrowotną są także noworodki. Wszystkie, jeszcze w szpitalu, tuż po narodzinach, są poddawane badaniom przesiewowym, w tym badaniom słuchu oraz testom mającym wykluczyć lub potwierdzić choroby genetyczne lub wady rozwojowe. Pozostają też pod stałą opieką pediatryczną, która obejmuje badania bilansowe, porady, leczenie, profilaktykę, szczepienia ochronne, w tym przeciw gruźlicy, WZW B. Odbywają się także wizyty patronażowe położnej w miejscu zamieszkania matki i dziecka - instruktaże dotyczące opieki, karmienia, zdrowia.

W naszym regionie działa też bank mleka kobiecego.

- Przeznaczony jest dla dzieci, które z przyczyn losowych lub medycznych nie mogą być karmione mlekiem własnej matki, a także wcześniaków - informuje Małgorzata Olszewska. - Z mleka mogą korzystać dzieci z całego regionu. Korzystanie z banku mleka jest bezpłatne. Bank Mleka Kobiecego prowadzony jest przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia (przypadający 7 kwietnia) przebiegał pod hasłem „Zdrowe początki, pełna nadziei przyszłość”, czyli jego tematyka koncentrowała się przede wszystkim na zdrowiu kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz na zdrowiu noworodków.

(sag)