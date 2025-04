Kradł portfele w szatniach w Szczecinie

1- jaka narodowość tego złodzieja? nie obywatelstwo. Ujawniać wizerunek sprawcy i miejsce zamieszkania! Taki osobnik musi poczuć , że jest piętnowany aby więcej nie dopuszczał się takich czynów. Dość tej poprawności politycznej chroniącej mniejszości narodowe, która bezlitośnie to wykorzystuje.

Wniosek logiczny

2025-04-07 12:51:44

więzienie nie oduczyło kradzieży ?! Teraz niech obsługa więzienia beknie za tego pana złodzieja .Mówiąc językiem lekarza : leczył się, ale się nie wyleczył , czyli lekarz to chyba dekarz ? Trzeba, aby pan złodziej oddał jedną nerkę na potrzeby innych ! Jak to mu nie pomoże, to następnym podzieli się połową wątroby.