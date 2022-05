Startują Dni Skandynawskie

We wtorek o g. 11 rozpoczynają się Dni Skandynawskie. Eksperci i zaproszeni goście będą prowadzić dyskusje w duchu „well-being w biznesie i życiu”, bo właśnie takie jest hasło przewodnie tegorocznej imprezy. Transmisje z najważniejszych wydarzeń można będzie śledzić w Internecie.

- Przed nami dużo imprez, dużo spotkań i hybrydowych i on-line`owych, ale tez bezpośrednich. Mam nadzieje, ze każdy znajdzie cos dla siebie. – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Program wydarzenia, które potrwa do 15 maja, wypełnią m.in.: webinary o zarządzaniu i biznesie, spotkania z firmami o kapitale skandynawskim, a także wiele kulturalnych atrakcji. Wybrane punkty programu będą transmitowane na Facebooku Wiadomości Szczecin. Pozostałe wydarzenia odbędą się w Urzędzie Miasta, Domu Skandynawskim, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz na ulicach miasta.

Najważniejsze punkty programu to merytoryczne rozmowy na temat prowadzenia biznesu, rozwoju edukacji i budowania relacji wśród pracowników. To tematy, które skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Dotyczą bowiem zarówno osób dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i tych, które w biznesie funkcjonują od lat. Inspiracją maja być przykłady firm z Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Część z nich z powodzeniem od lat działa również w naszym mieście.

We wtorek po inauguracji online o g. 11.30, także online, rozpocznie się webinar „HR po skandynawsku” o zarządzaniu po skandynawsku w relacji pracodawca - pracownik.

Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano między innymi darmowe lekcje norweskiego czy paradę skandynawską, która w piątek o g. 11 wyruszy spod Urzędu Miasta.

Więcej informacji na stronie: ds.szczecin.eu.

(as)