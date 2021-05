Dni Skandynawskie 2021 za nami. Tym razem tylko on-line

Biznes, ekologia, przyszłość - to główne hasła tegorocznych Dni Skandynawskich. Przez dwa dni eksperci dyskutowali o nowoczesnych rozwiązaniach, które mają sprzyjać gospodarce i środowisku, także w Szczecinie. Z powodu pandemii tegoroczna edycja imprezy w całości miała formułę wydarzeń udostępnionych on-line.



Uczestnicy Dni Skandynawskich podkreślali, że Szczecin to ważne miejsce dla gości z północy: turystów, studentów czy żołnierzy i ich rodzin, stacjonujących tu w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Biznes po skandynawsku

Współpraca ma jednak przede wszystkim wymiar gospodarczy, bo Szczecin jest prawdziwym zagłębiem skandynawskich firm. Działa tu ponad 160 korporacji z kapitałem z Danii, Finlandii, Norwegii lub Szwecji. Jeszcze dekadę temu w takich firmach pracowało 4 tysiące osób. Dziś ta liczba jest aż czterokrotnie większa.

- Nasza skandynawska wspólnota biznesowa nawet mimo pandemii nadal inwestowała w Polsce i choć restrykcje i ograniczenia nie są sprzyjające, to wkrótce będziemy działać ze zdwojona siłą i energią – deklarował Stefan Gullgren, ambasador Szwecji w Polsce.

Celem współpracy biznesowej jest też wdrażanie rozwiązań, które pozytywnie wpływają na środowisko. Skandynawskie kraje uchodzą za pionierów w dziedzinie ekologii, dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń z nimi.

- Wkrótce nowy gazociąg fizycznie połączy Polskę ze Skandynawią. Wzmocni to bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszy emisję dwutlenku węgla. To ważny krok do zrównoważenia środowiska i przeprowadzenia zielonej transformacji. To ogromne wyzwanie, które jest też szansą dla przemysłu, dlatego wierzę, że wspólnie damy sobie z tym radę – mówił Anders Eide, ambasador Norwegii w Polsce.

W Skandynawskim Domu

Elementem, który ma jeszcze bardziej zacieśnić tę współpracę jest Dom Skandynawski, czyli wyjątkowa przestrzeń skupiona wokół krajów Północy. Miejsce zostało przekazane Miastu Szczecin przez firmę IKEA, która przez prawie rok prowadziła tu projekt o nazwie Dom Jutra. Miasto zapowiada, że po zmianie szyldu zostanie utrzymana filozofia zero waste, prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty i szkolenia.

- Będziemy kontynuować zapoczątkowaną przez IKEA myśl, propagującą ideę życia w sposób bardziej ekologiczny i zrównoważony. Jednocześnie Dom Skandynawski będzie miejscem rozmów o przyszłości i centrum rozwoju kreatywności – zapowiedział Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.

Miejsce zostanie także udostępnione mieszkańcom: m.in. młodzieży, organizacjom pozarządowym, wolontariuszom i społecznikom chcącym aktywnie działać na rzecz rozwoju zielonego Szczecina.

Oprac. (k)