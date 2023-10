Stargard bez posła

Michał Jach, poseł PiS ze Stargardu, już nie będzie reprezentował grodu nad Iną w parlamencie. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Stargard i powiat stargardzki nie będą miały w Sejmie swoich reprezentantów. Żaden z kandydatów nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, by zasiąść w poselskich ławach.

Wśród kandydatów startujących do Sejmu z różnych list w Stargardzie i powiecie stargardzkim był też obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, z zawodu ekonomista. Ubiegał się o mandat poselski już po raz czwarty. Był posłem dwóch ostatnich kadencji, a wcześniej reprezentował Stargard w kadencji piątej. Startował teraz z 4. miejsca na liście. Tym razem mu się nie udało. Nie zdobył wystarczającej liczby głosów. W głosowaniu 15 października uzyskał 12 480 głosów, ale do Sejmu nie wejdzie.

Na liście posłów z okręgu wyborczego nr 41 nie znalazł się żaden z kandydatów startujących ze Stargardu i powiatu stargardzkiego.

W Stargardzie uprawnionych do głosowania było 48 869 osób. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 75,01 proc., a do Senatu 74,78 proc. Największe poparcie w Stargardzie zdobyła Koalicja Obywatelska PO.N iPl Zieloni – 41,19 proc.

(w)