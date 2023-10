Wybory 2023. Stargardzianie poszli do urn [GALERIA]

Mieszkańcy Stargardu oddają głosy w 34 otwartych obwodowych komisjach wyborczych i w 3 zamkniętych. O godz. 12 frekwencja wynosiła w Stargardzie 23,91 proc.

Dziś przed południem zajrzeliśmy do lokalu wyborczego nr 34 na os. Lotnisko. W środku było tłoczno, co chwilę do lokalu wchodzili nowi wyborcy, by oddać głos.

- Zawsze bierzemy udział w wyborach - mówią Jadwiga i Stanisław Michałowscy, którzy dziś przed południem głosowali na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. - Chcemy decydować o tym, kto będzie nami rządził. Głosowanie uważamy za obowiązek.

- Każdy powinien zagłosować – Bogdan zawadzki. - Szkoda, że młodzi nie zawsze chcą.

O godz. 12 frekwencja w Stargardzie wynosiła 23, 91 proc. Głosowanie potrwa do godz. 21.

Tekst i zdj. (w)