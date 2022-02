Sprzedać, oddać, wymienić. W Hali Odra w Szczecinie

Trzecia edycja targów rzeczy używanych - Less Waste Market - odbywa się w niedzielę 20 lutego w Hali Odra w Szczecinie. W ofercie m.in. ubrania, obuwie, akcesoria i ceramika.

To dla szczecinian kolejna okazja, by pozbyć się nadmiaru rzeczy, albo kupić coś, czego potrzebujemy, również od lokalnych producentów działających w duchu zero waste. Podczas cyklicznej imprezy można rzeczy wystawić, oddać, sprzedać lub wymienić. I w ten sposób przyczynić się do propagowania ekologicznych nawyków. Na rozpoczętym w niedzielne południe wydarzeniu chętnych nie brakowało. Targi rzeczy używanych trwają do godz. 17.

(Ksz)