Spotkanie retro na Wieży Bismarcka

Fot. Ryszard PAKIESER

Spotkanie miłośników i pasjonatów kultury retro odbędzie się w sobotę 11 maja o godzinie 11 na Wieży Bismarcka przy ul. Narciarskiej w Szczecinie. Mile widziane są osoby ubrane w stylistyce nawiązujące strojem do epoki regencji, czasów wiktoriańskich oraz edwardiańskich. Uczestnicy spotkania powinni zaopatrzyć się w kocyki oraz „koszyczek”.

Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę, wodę, słodki poczęstunek, kije do kiełbasek, palenisko oraz akcesoria do wykorzystania, nawiązujące do wspomnianych epok. Spotkanie ma służyć utrwalaniu kultury retro, ukazaniu pięknej historycznej architektury, jaką stanowi Wieża Bismarcka oraz integracji mieszkańców Pomorza Zachodniego.

(K)