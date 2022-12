Ruszyła sprzedaż tańszego węgla w Szczecinie

W dwóch punktach w Szczecinie w czwartek (8 grudnia) rozpoczęła się sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach.

Węgiel jest dostępny w nastepujących składach:

Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kolski, ul. Świerczewska 5, Szczecin, tel. 517 596 546;

Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud S.A. skład opału ul. Jesienna 16, Szczecin, tel. 91 462 95 28, 501 153 951.

Jak poinformował magistrat, pozostałe dwa punkty sprzedaży w dalszym ciągu oczekują na przesłanie przez Węglokoks dokumentów uprawniających do sprzedaży surowca. Są to:

Andrzej Pawełczyk, skład ul. Młyńska 1A, Przęsocin, tel. 509 395 455;

Passa Michał Karaś, ul. Warcisława I 4B, Szczecin, tel. 91 421 43 99.

Ile kosztuje węgiel w składach?

Cena węgla w składach, które rozpoczęły jego sprzedaż na preferencyjnych warunkach, to 2000 zł za tonę. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą cena nie obejmuje transportu. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Miasta. Uprawniają one do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;

które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zmiana miejsca wydawania zaświadczeń

Od poniedziałku 12 grudnia wnioski o wydanie zaświadczenia będą przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 360 (III piętro, skrzydło lewe, pl. Armii Krajowej 1) oraz w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, stanowisko 9.

- Szczecinianie, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach „od ręki”. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie w terminie 14 dni - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie, a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są również pod numerem tel.: 91 42 45 000.

(k)