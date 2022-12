Umowa jest czy jej nie ma? Węglowy problem szczecinian

W poniedziałek informowaliśmy, że do kupna węgla w preferencyjnej cenie dla uprawnionych gospodarstw domowych jest już coraz bliżej, wszak umowa od strony rządowej, w imieniu której działa Węglokoks, w końcu trafiła do Węglobudu - lidera porozumienia czterech podmiotów chcących dystrybuować opał dla szczecinian. Jednak sprawy wciąż stoją w miejscu - węgla nadal nie ma, a szczeciński magistrat obwinia za to stronę rządową i wskazuje, że są „kardynalne i absurdalne błędy" w zapisach umowy. Ministerstwo zaś odpowiada: umowa jest podpisana.

Podmioty, które mają prowadzić sprzedaż węgla na terenie Szczecina, a są to cztery firmy: Węglobud, Passa, firma Andrzeja Pawełczyka z ul. Władysława Nehringa i Firma Handlowo-Usługowa Jarosława Kolskiego z ul. Świerczewskiej, dopełniły wszystkich formalności i dotrzymały terminów określonych w ustawie - twierdzi magistrat. Od 9 listopada, czyli od trzech tygodni są gotowe do rozpoczęcia sprzedaży, ale ta się nie rozpoczęła.

- Po siedemnastu dniach interwencji i ponagleń ze strony Miasta oraz firm mających prowadzić sprzedaż węgla na terenie

...