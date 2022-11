Szczecin wciąż czeka na podpisanie umowy z Węglokoksem. Kiedy ruszy sprzedaż węgla?

Miasto wciąż nie może ruszyć ze sprzedażą węgla dla mieszkańców, którzy są uprawnieni do zakupu opału w preferencyjnej cenie. Firmy, które będą prowadzić sprzedaż nadal czekają na umowę od rządowej spółki Węglokoks, która ma je zaopatrywać w surowiec.

Miasto za taki stan rzeczy obwinia stronę rządową twierdząc, że od 14 dni Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz spółka Węglokoks nie są w stanie przesłać umowy do szczecińskiego Węglobudu, który jest liderem czterech firm chcących handlować węglem.

- Podmioty, które mają prowadzić sprzedaż na terenie Szczecina dopełniły wszystkich formalności i dotrzymały terminów określonych w ustawie - tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Praktycznie od 9 listopada, czyli od momentu zgłoszenia firm, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia sprzedaży. Niestety, pomimo kolejnych pism, telefonów i rozmów z Pełnomocniczką Wojewody ds. węgla, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, sprawy stoją w miejscu.

Tymczasem zapotrzebowanie szczecinian na węgiel wynikające ze złożonych wniosków wynosi już ok. 800 ton. Miasto stwierdza, że codziennie rośnie.

- Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach przez pomioty zewnętrzne jest zgodna z zapisami „Ustawy węglowej”. Miasto Szczecin od początku uczestniczy w całym procesie i nadzoruje go: zainicjowaliśmy rozmowy z firmami zainteresowanymi sprzedażą, braliśmy aktywny udział w spotkaniach z wojewodą oraz przedstawicielami rządu, a obecnie interweniujemy u nich, aby przyspieszyć rozpoczęcie sprzedaży - zapewnia P. Łątka. - To również z inicjatywy Miasta firmy zadeklarowały obniżenie ceny węgla do 2 tys. zł., czyli o 200 zł mniej niż dopuszcza ustawa.

Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych w poniedziałek, 21 listopada poinformował, że w całej Polsce umowy na dostawy węgla są podpisane z około tysiącem gmin. Dodał również, że do podpisania pozostało mniej więcej tyle samo umów. Jednocześnie zapewnił, że cały proces podpisywania umów z gminami, które złożyły wnioski ma się zakończyć pod koniec tygodnia, czyli do 25 listopada. Wiceminister zapewnił również, że węgiel w punktach odbioru jest dla gmin zabezpieczony.

(kel)