Ruszyła budowa terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes Daniel Obajtek i wiceminister Marek Gróbarczyk podpisali akt erekcyjny i wmurowali kamień węgielny pod budowę terminalu. Fot. ZUW/X

W Świnoujściu rusza budowa wspólnej inwestycji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Grupy Orlen. To terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych, pierwszy w Polsce. W środę (11 października) rozpoczęła się budowa części lądowej, realizowana przez spółkę Orlen Neptun. Wykonawcą jest Budimex. Za część hydrotechniczną odpowiada ZMPSiŚ. Terminal ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku.

Będzie to jeden z najnowocześniejszych terminali w Europie. Jego nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych. Docelowo terminal umożliwi instalację ok. 80 turbin rocznie. Powstanie na 20-hektarowym terenie, który kupił od MSR Gryfia Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W październiku 2022 r. ZMPSiŚ podpisał z Orlenem umowę dzierżawy na 30 lat. W czerwcu br. na świnoujską inwestycję przyznano portowej spółce ok. 66 mln euro z unijnego funduszu CEF 2.

– To 85 proc. dofinansowania, maksymalna wielkość – podkreślił Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ.

Dla części hydrotechnicznej, za którą odpowiada ZMPSiŚ, wykonawca powinien być wybrany do końca października br.

– Mam nadzieję, że w listopadzie nastąpi rozpoczęcie budowy – dodał prezes Urbaś.

Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu Baltic Power, następnie wesprze projekty innych deweloperów i kolejne inwestycje Orlenu na Bałtyku. W przyszłości port w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać inwestycje prowadzone także na wodach niemieckich, szwedzkich czy duńskich.

Farma Baltic Power o mocy blisko 1,2 GW, realizowana wspólnie z kanadyjskim Northland Power, w 2026 roku włączy się do polskiego systemu i będzie mogła zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych.

– To ważny krok w kierunku transformacji, dzień bardzo ważny dla Świnoujścia, Szczecina i całego Pomorza – dziś zaczynamy budować w Świnoujściu pierwszy port instalacyjny, jeden z najnowocześniejszych w Europie – mówił Daniel Obajtek, prezes Orlenu i podziękował tym, którzy przyczynili się do inwestycji w Świnoujściu. – Ten port jest strategiczny, otwiera nam okienko do budowy następnych farm na Bałtyku, nie tylko naszych. Mamy wspólnie, niezależnie od czasu, budować siłę gospodarki i wykorzystywać wszystkie mechanizmy, bo jeżeli tego nie zrobimy, będziemy po prostu słabym gospodarczo krajem. Jestem dumny z tego, że możemy zacząć w końcu tę inwestycję i następne.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 12.10.2023 r.

Elżbieta KUBOWSKA