Terminal instalacyjny w Świnoujściu, fabryka turbin w Szczecinie

W 2017 zaorano ustawę wiatrakowa przez co na 99% terenów nie mogły powstac zadne wiatraki ani 1 , a teraz wielki suckes budowa fabryki, to jest jakis dramat, jak by nie ta ustawa bylo by w kraju tyle energii ze byłby nadwyzki węgla no ale tak to jest ja k żont bohatersko walczy z problemami ktore sam stworzył, ale suwerenowi wszystko pasuje wiec jest ok,wojewodztwo zachpomorskie ma 83% energi z OZE , 83 % !!!