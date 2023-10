Terminal kontenerowy z decyzją środowiskową

Wizualizacja przyszłego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał decyzję środowiskową dla głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Wydała ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką.

W postępowaniu transgranicznym brały udział zainteresowane urzędy (głównie ministerstwa Meklemburgii Pomorza Przedniego) oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Spotkanie stron postępowania odbyło się 20 września br. w Szczecinie. Przedstawiciele portu i eksperci odpowiadali na pytania oraz wyjaśniali wątpliwości strony niemieckiej.

Decyzja środowiskowa oznacza zielone światło dla budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu, prowadzonej z uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.

Warto przypomnieć, że ochrona środowiska jest wpisana w misję budowy tego terminalu. Pojęcie „green terminal” nie jest przypadkowe. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zapewnia, że przedsięwzięcie będzie proekologiczne na każdym etapie: od koncepcji, poprzez realizację projektu i następnie eksploatację.

– Poszanowanie środowiska leży u podstaw naszych planów dotyczących terminalu kontenerowego – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – To dlatego m.in. zdecydowaliśmy, że projekt będzie realizowany na pirsie, czyli nowoutworzonym lądowym obszarze na Zatoce Pomorskiej, z minimalną ingerencją w obecny teren lasu. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie – to nasze priorytety!

Kryteria środowiskowe były częścią oceny ofert w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez ZMPSiŚ.

– Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na florę i faunę były bez wątpienia atutem projektów – potwierdza prezes Urbaś. – Mam na myśli każdy etap realizacji inwestycji, również późniejszą eksploatację terminalu.

Ta dbałość o środowisko dotyczy chociażby stosowanych na terminalu urządzeń przeładunkowych i sprzętu o minimalnym poziomie emisji szkodliwych substancji, ze wskazaniem na zasilanie energią elektryczną.

Energia elektryczna będzie również dostarczana na statki w czasie ich postoju przy terminalowych nabrzeżach.



ZMPSiŚ zwraca uwagę na specyfikę działalności terminalu, który nie emituje pyłów, nie dymi, a z racji lokalizacji ogranicza do minimum wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Ma to również istotne znacznie dla mieszkańców dzielnicy Warszów, która będzie od terminalu oddzielona naturalną ścianą lasu. Sieć kolejowa i drogowa z węzłem Łunowo, łączącym terminal z ekspresową drogą S3, również omijają osiedla mieszkalne.

Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie. Wybrany podmiot ma zrealizować projekt zagospodarowując część Zatoki Pomorskiej i przyległych nieruchomości. ZMPSiŚ 10 lipca br. podpisał z konsorcjum – składającego się z DEME Concessions N.V. z siedzibą w Belgii oraz QTerminals W.L.L. z siedzibą w Katarze – przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację głębokowodnego terminalu kontenerowego.

Terminal będzie infrastrukturą podwójnego wykorzystania, czyli cywilną, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Zgodnie z harmonogramem, terminal powinien rozpocząć działalność na początku roku 2028.

Klienci terminalu będą mogli w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju br. rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Świnoujściu.

