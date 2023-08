Czarna seria wykolejeń na Pomorzanach

Nie mają szczęścia mieszkańcy szczecińskich Pomorzan, skazani na korzystanie z komunikacji miejskiej. Pętla tramwajowa w tej dzielnicy jest przebudowywana, przez kilka tygodni była całkowicie wyłączona z eksploatacji. Tramwaje powróciły tam 29 lipca i… zaczęły wypadać z szyn. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, Szczecin ma szansę wyprzedzić w statystykach Wrocław, który wśród miast z siecią tramwajową słynie z licznych wykolejeń.

Od poniedziałku do środowego poranka odnotowano trzy przerwy w ruchu z powodu wykolejenia. Oficjalnie, bo zdarzeń było więcej. W poniedziałek w godzinach wieczornych wykoleił się częściowo niskopodłogowy skład kursujący na linii 12. We wtorek ok. godz. 17 z szyn wypadł pierwszy wagon „11". Gdy wstawiono go na tory i próbowano ponownie połączyć skład, praktycznie w tym samym miejscu wykoleił się drugi wagon, a po nim skład jadący z tyłu. Także we wtorek ok.

