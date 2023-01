Protest rolników pod latarnią morską. Chcą uruchomienia agroterminalu

- Na terenie świnoujskiego portu stoi praktycznie pusty magazyn zbożowy. Takich magazynów, w tak bliskim sąsiedztwie morza, nasze państwo nie ma. My chcemy to wykorzystać. Nasz postulat dotyczy tego, żeby nasze zboże upłynnić, bo jego ceny drastycznie spadają z dnia na dzień. Gdybyśmy przejęli taki port, to może nie zaradzilibyśmy problemowi od razu, ale w przyszłości byłoby to dobre rozwiązanie dla rolników z Zachodniopomorskiego - powiedział „Kurierowi” Stanisław Barna, przewodniczący Solidarności powiatu Choszczno. - Potrzebny jest taśmociąg. Chcemy, żeby infrastrukturę przejęła Krajowa Grupa Spożywcza i zajęła się skupem zboża.

Postulatów było sporo. Rolnicy sprzeciwiali się m.in. „niekontrolowanemu napływowi zboża z Ukrainy”. Uważają, że m.in. należy wprowadzić cło na zboże wjeżdżające do naszego kraju. Przekonywali, że jest to w interesie kraju.

Około stu rolników protestowało pod latarnią morską w Świnoujściu przeciw „niekontrolowanemu napływowi zbóż do Polski z Ukrainy”. Manifestujący domagali się także opóźnienia we wdrażaniu tzw. Zielonego Ładu oraz użytkowania na wyłączność agroterminalu przez Krajową Grupę Spożywczą. - Moglibyśmy eksportować zboża za granicę - tłumaczyli rolnicy.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

do @ Nikodem 2023-01-17 19:58:40 - lepszy jest Bank Ziemski, "kasiora" znika w słoikach zakopanych w ziemi. Sprawdzone.

Na Nowogrodzką... 2023-01-17 19:40:29 ... marsz.

@Nikodem 2023-01-17 18:17:06 Taki bank już ci powołała Unia Europejska pod nazwą Bank Zbożowy im. Zielonego Ładu. Za chwilę nie będziesz miał ani zboża, ani ładu. Było za dobrze, brakowało głodu, teraz to się zmieni.

🌈 tęczowy rafi 🌈 2023-01-17 17:03:41 bardziej potrzebna jest strefa relaksu na placu Adamowicza na wzór strefy relaksu z palet Pana Trzaskowskiego z Warszawy 🌈🌈🌈

Cj 2023-01-17 16:35:37 Jakoś nie widzę chłopów aby przez ostatnie kilkanaście lat za dopłaty kupowali Ursusy, Bizony, czy wyroby Unii Grudziądz i te firmy padły na twarz. Skoro polscy rolnicy mają głęboko w jelicie grubym polskich robotników to niech się nie dziwią że polscy bezrobotni robotnicy wolą ukraińskie zboże.

@PSL 2023-01-17 16:27:20 Nie mają czasu bo może zbierają podpisy za darmowym in vitro i nie będą się zajmować jakimś zbożem. Nie po to Kosiniak zapuścił brodę by nie wyglądać na intelektualistę a nie na gościa w gumofilcach

HM 2023-01-17 16:24:56 ABCD to nie tylko pierwsze litery abecadła lecz także początkowe litery 4-ch wielkich globalnych firm handlujących produktami rolno spożywczymi.Zboże z Ukrainy niekoniecznie jest ukraińskie i naszym rolnikom może być ciężko przekonać do swoich racji krajowch decydentów

PSL 😖 2023-01-17 15:51:48 A czy w tej sprawie nie może pomóc rolnikom PSL? Przecież to tzw.dzialacze i ludowcy. Działacze jeżeli chodzi o dostęp do koryta, nie ważne z kim w koalicji, aby do koryta. A poseł Rzepa nie pomoże? A Kosiniak? Gdzie oni są? Sprawdźcie czy mogą Wam pomóc....

mieszkaniec 2023-01-17 15:47:11 Jesteśmy razem z Rolnikami!!!!

Świnoujścianka 2023-01-17 15:45:45 Przemawia do mnie wszystko to, co zostało tutaj powiedziane przez rolników. Wieś polska, to nasza wieś. Rolnicy zawsze w tej drodze produkcyjnej, nie byli najważniejsi, a takimi być powinni. Tutaj potrzebna pomoc ze strony rządzących w realizację tego pomysłu, aby w Świnoujściu wykorzystać już istniejący potencjał infrastruktury PORTU i powinny znaleźć się pieniądze na dalsze inwestycje. Powodzenia Panowie Rolnicy!