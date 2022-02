Agrounia protestowała przeciwko polityce rządu. Rolnicy przed gmachem wojewody

Rolnicy związani z Agrounią przyjechali w środę traktorami pod Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, aby zaprotestować przeciwko polityce rządu. Chcieli zwrócić uwagę na kłopoty producentów żywności. Domagali się między innymi obniżenia cen nawozów sztucznych oraz pomocy finansowej w związku z klęską suszy. Przedstawiciele ruchu Michała Kołodziejczaka protestowali także w innych polskich miastach.

Tezy, że ceny nawozów sztucznych nie można obniżyć, protestujący nie przyjmują. Oceniają, że obniżka VAT im nie pomaga. Zwracają uwagą, że ich problemy przekładają się na ceny żywności.

- Chcemy doprowadzić do rozmów z premierem, bo straciliśmy cierpliwość do rozmów z ministrem rolnictwa, zwłaszcza że ciągle się zmieniają, a minister wypowiada się w taki sposób w mediach, że nie mamy o czym z nim rozmawiać - mówił Adrian Kopaszewski, organizator protestu w Szczecinie. - Za dystrybucję gazu w kraju odpowiada jedna spółka państwowa, która chciała rozliczać się z Rosjanami po cenach bieżących, no to teraz mamy, co chcieliśmy. Nie mamy możliwości dotarcia do informacji, ile firmy nawozowe zarabiają na nas, rolnikach. Zachodzi podejrzenie, że nie jest to uczciwe postępowanie - a to przecież spółki skarbu państwa.

Kopaszewski mówił też o klęsce suszy, która trwa od lat. Według niego państwo nie wspiera rolników w wystarczający sposób a internetowy system, który ma pomagać, nie działa dobrze - bo szkody spowodowane suszą "trzeba oceniać realnie, a nie ze zdjęć satelitarnych". Obniżenie cen w sklepach nazwał propagandą, skoro zanim je obniżono, to wiele sklepów z premedytacją ceny podniosło.

- Zależy nam, żeby w Polsce były realne zmiany, żeby był prawdziwy minister rolnictwa, a nie rzecznik PiS-u - dodawał Kopaszewski. - 23 lutego udajemy się do Warszawy. Tam będzie mocniejsza manifestacja.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 10.02.2022 r.

(as)