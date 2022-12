Rolnicy o dawnych protestach i nowych problemach

Rząd warszawski

2022-12-05 15:20:10

Importuje potężne ilość zboża z Ukrainy, zboże to jest niskiej jakości (przeznaczenie do produkcji peletu na opał), potem tego kiepskiego zboża nagle powstaje mąka... A polscy rolnicy nie mogą sprzedać zboża konsumpcyjnego. Potem jemy żywność niskiej jakości bo państwo przez ponad 30 lat swojego istnienia nie potrafiło stworzyć mechanizmów kontroli jakości i karać oszustów tak by nie opłacało się fałszować jedzenia.