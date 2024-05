Procesje Bożego Ciała na ulicach Szczecina [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Ulicami miasta ruszyły procesje związane ze świętem Bożego Ciała. W całym Szczecinie uroczyste przemarsze przewidziano w godzinach 10:00 – 16:00.



Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Boże Ciało, korzeniami sięga średniowiecza, a dokładnie roku 1246. To właśnie wówczas odbyła się pierwsza procesja upamiętniająca Wielki Czwartek.

Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne Boże Ciało obchodzone jest również w Kościołach starokatolickich.



W Szczecinie, oprócz procesji głównej zaplanowano również ponad 30 innych procesji diecezjalnych, które zorganizowano praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta. W tym czasie wystąpią utrudnienia w kursowaniu tramwajów i autobusów linii – w związku tym ZDiTM prosi o zapoznanie się na bieżąco ze zmianami w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zmiany mogą dotyczyć takich linii tramwajowych jak 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i ponadto autobusowych 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 92, 93,96, 99, 101, 102, 103, 106, 222, 225, 227, 243, 806, B i C.



Trasę głównej procesji wytyczono ulicami Bogurodzicy – św. Wojciecha – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Ks. Kard. Wyszyńskiego – Sołtysia – Grodzka – plac katedralny przy Katedrze św. Jakuba gdzie nastąpi zakończenie procesji.



(żuk)