Prezydenckie wzloty i upadki. Piotr Krzystek autorem książki

Fot. Facebook/Prezydent Szczecina

Silna grupa szczecińskich literatów powiększyła się o jeszcze jedno nazwisko - to Piotr Krzystek, prezydent Szczecina! Pod jego postem w mediach społecznościowych już roi się od gratulacji, ale nie brakuje także krytycznych komentarzy i zapytań, czy w debiutanckiej książce prezydent pochylił się nad tematem: jak naprawić komunikację miejską w Szczecinie?

- Mówi się, że grudzień to miesiąc cudów. Dla mnie wydarzyły się dwa. Pierwszy – właśnie ukazuje się moja książka. Drugi – do końca udało się to utrzymać w tajemnicy - napisał Piotr Krzystek na swoim profilu na Facebooku. - „Wszystko o czym nie powiedziałem” – to wywiad rzeka przeprowadzony przez Dariusza Staniewskiego oraz moje autorskie zapisy. Przeczytacie o rzeczach, które jak dotąd były znane jedynie wąskiemu gronu osób. Będzie jak to w życiu – o wzlotach i sukcesach, ale także momentach trudnych.

- Po co mi to? - rozważa P. Krzystek. - Myślę, że w życiu każdego mężczyzny przychodzi czas pewnych podsumowań. Być może to moje rozliczenie się z kilkoma tematami i chęć pokazania nieco szerzej perspektywy Wam – mieszkańcom.

Cały dochód ze sprzedaży debiutanckiej książki prezydent Szczecina zamierza przekazać na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Zamierza także uczestniczyć w spotkaniach autorskich i śle zaproszenie dla szczecinian:

- Pierwsze z nich już w najbliższy czwartek 7 grudnia w Księgarni Zamkowej, przy placu Hołdu Pruskiego 8. Zaczynamy o godz. 17. Miło mi będzie się z Wami spotkać.

„Wszystko o czym nie powiedziałem” ma się ukazać tylko w lokalnych szczecińskich księgarniach, ale to nie wszystko, co planuje włodarz Szczecina.

- Niebawem ukaże się cykl podcastów, który jest zapisem rozmów ze wspominanym już Dariuszem Staniewskim. Pierwsze odcinki ukażą się już na przełomie roku - pochwalił się Piotr Krzystek.

(kel)