Szykują się cięcia w budżecie Szczecina

- Główne przyczyny spadku dochodów to zmiana w sposobie redystrybucji środków z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich, ale również zmiany w zakresie dotacji i zaprzestanie realizacji programów 500 plus i 300 plus przez samorządy - mówiła Pudło - Żylińska. - Program 300 plus realizowany jest od września tego roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a program 500 plus będzie realizowany przez ZUS od 1 czerwca. Z tego tytułu ubytek to blisko 221 milionów złotych.

Szczegóły projektu budżetu przedstawiła skarbnik miasta, Dorota Pudło - Żylińska. Poinformowała, że dochody w przyszłym roku zaplanowano na poziomie 2 973 331 618 zł. To mniej o 190 578 586 zł w stosunku do tego roku.

- Bardziej skupimy się na administrowaniu samorządem, niż na kreowaniu nowej rzeczywistości. I to jest słabość rozwiązania, które zostało w Polsce przyjęte - stwierdził włodarz Szczecina. - To wbrew logice reformy, która w 1990 została przeprowadzona w Polsce i była oceniania w Europie pozytywnie, bo polskie samorządy były motorem napędowym także w zakresie wykorzystywania środków unijnych.

Według Krzystka w przyszłości decyzje o kolejnych inwestycjach będą zapadać poza samorządami. Przykład: w ostatnich dniach Szczecin otrzymał dofinansowania na budowę dalszego ciągu ulicy Szafera. Szczecin złożył wniosek o to dofinansowanie, a oceniała je centrala. Tak będzie funkcjonował, jak to nazwał Krzystek, "model qusikonkursowy".

- Zmiany podatkowe wprowadzone od 1 stycznia spowodują istotny ubytek w dochodach z tytułu udziału samorządu w podatku PiT. To oznacza określone konsekwencje. Konsekwencje polegające przede wszystkim na tym, że polskie samorządy, szczególnie te większe, przestają mieć możliwość korzystania z dobrodziejstwa wzrostu gospodarczego, i wzrostu z tego powodu podatku PiT, który mógł być przeznaczany na różnego rodzaju projekty realizowane poza zadaniami obowiązkowymi, i na inwestycje - mówił prezydent podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miasta. - Teraz udział podatku PIT będzie ustalany centralnie jako konkretna wartość na cały rok. W przyszłym roku będzie to 613 milionów złotych.

Komentarze

@Na fali wzrostu 2021-11-16 15:48:00 Samorządowi wystarczyłoby nie zabierać , sam sobie poradzi , ale kto i za co wykarmi bandę Kaczysyna ??Morawieckiego, Ziobry, - każdy swoich poobsadzał potworzyli nowe ministerstwa , urzędy do spraw zbędnych , każdy ma rodzinę i stąd poparcie dla nieudaczników PIS , którzy tylko NA KREDYT kupować sobie głosy potrafią , a nie rządzić !! Posłuchaj rzetelnej informacji nie propagandy w TVPIS , a szybko zmienisz zdanie ...

@Księgowy 2021-11-16 15:38:23 Nie pękaj! Za to zboczenia rozbłyskują feerią sześciu barw! To jest teraz najważniejsze, a nie jakaś edukacja.

itd 2021-11-16 15:34:39 Tzw samorzadowcy ktorzy znaja najlepiej miejscowe potrzeby to bajka na resorach.Samorzady to uklady i korupcja.

Skończy się 2021-11-16 15:11:33 niszczenie infrastruktury - to co Krzystek robi z Wojska Polskiego będzie nam się odbijało dziesiątki lat... A narzekanie na centralizację nie ma żadnego sensu - to Bruksela centralizuje władzę co gorsza robi to naruszając prawo - pozatraktatowo.

Księgowy 2021-11-16 15:06:30 Jestem od 19 lat księgowym w dużej szkole w zach-pom. Przedtem pracowałem ponad 20 lat w przemyśle, w tym i u prywatnego. Takiej mizerii jak obecnie nadeszła i nadchodzi, nigdy w budżetowce nie było. Mimo podobnej ilości uczniów od kilku lat, mimo podwójnego naboru w roku poprzednim, subwencja oświatowa wystarcza na coraz mniej. Ja odchodzę na emeryturę, ale następny rok widzę w barwach ciemniejszych niż czarny.

Na fali wzrostu 2021-11-16 14:55:30 Jaką zasługę ma samorząd miasta we wzroście dochodów z podatku PiT?! Na jakiej podstawie samorząd miasta miałby " korzystać z dobrodziejstwa wzrostu gospodarczego, i wzrostu z tego powodu dochodów z podatku PiT"?? Jakąż to "nową rzeczywistość" miałby "kreować" samorząd, skoro nie potrafi przyczynić się w sposób zauważalny do wzrostu gospodarczego, a jedynie chciałby z niego >korzystać< ??

Niebuszewo 2021-11-16 14:50:24 Dziwne że z takim deficytem prezydent chciał sprowadzać imigrantów do osiedlenia w Szczecinie. To z czego chciał to opłacać?

Ja Obywatel 2021-11-16 14:50:16 Przydał by się szczegółowy raport gdzie te oszczędności zostały poczynione. Szczegółowy budżet rok do roku i każdy obywatel Szczecina dowie się sam gdzie zostało odjęte. Pewnie jak zwykle przed nowym rokiem zarządy wszystkich spółek miejskich podwyższą sobie pensie i nagrody, a reszta motłochu niech stoi po ciemku na zaśmieconym przystanku na autobus co nigdy nie przyjedzie. Bo trzeba oszczędzać powie Piotruś ze swojego nowego limo.

Monika 2021-11-16 14:49:20 Może zmniejszyć wydatki na pełnomocnikow, dotacje na LBGT czy hostele

mdm 2021-11-16 14:21:48 A co w takim razie z nagrodami dla znajomków?

Panie K. 2021-11-16 14:20:32 Pieniądze na 500+ albo 300+ to nie pieniądze na wydatki miasta tylko na konkretny cel / działanie i żadne inne. Więc proszę się nie ośmieszać.

ehh 2021-11-16 14:18:29 PiS kolejny raz OKRADA Szczecin

Tak jest lepiej 2021-11-16 14:16:46 Dobrze się dzieje, że umacnia się rządowy nadzór nad radosną twórczością pożal się Boże samorządowców. Potrafią tylko zadłużać miasta nie realizując przy tym jego najważniejszych funkcji: jasne, czyste równe drogi i chodniki, zadbane zieleńce, parki i place zabaw dla dzieci. Całą resztę obowiązków wykonują zazwyczaj na wezwanie rządu. Masę pieniędzy marnują, że przypomnę tablice wjazdowe, liczniki rowerowe, trójwymiarowe przejścia dla pieszych... A miliony na "promocję" miasta, to już skandal!

Frygę zróbcie! 2021-11-16 14:15:38 Postawić na każdym skrzyżowaniu Frygę w barwach floating Szczecin i logo Pogoni, że niby taka fajna promocja miasta w ciężkim czasie🤥😖. Zmarnowaliscie tyle kasy na tego typu nikomu poza wam, niepotrzebne inwestycje. Albo zróbcie drugi stadion, też gdzieś w centrum, najlepiej na kredyt!

Zielone Płuca 2021-11-16 14:02:36 Może by zaoszczędzić na iluminacjach przy tak kosztownym prądzie obecnie, przecież to zwiększa ślad węglowy.

Gg 2021-11-16 14:01:51 Co robisz z kasą, to wszyscy widzą. Nie przykrywaj swoich krętactw, zwalając wszystko na rząd.