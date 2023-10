Prezydent Szczecina już wybrał

Fot. Ryszard PAKIESER

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek o g. 12 pojawił się w swoim lokalu wyborczym przy ul. Szczecińskiej 12. Nie był sam. Towarzyszyła mu rodzina: żona oraz córka. Prezydent jest jednym ze szczecinian, którzy przyczynili się do wysokie frekwencji wyborczej w naszym mieście - do południa zagłosowała jedna czwarta uprawnionych do głosowania w Szczecinie.

(as)