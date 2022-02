Policjanci podsumowali. Ferie były bezpieczne

Niemal 110 tysięcy uczniów z zachodniopomorskich szkół wypoczywało na feriach zimowych. Do naszego regonu przybyło też sporo dzieci i młodzieży z innych województw. - Było bezpiecznie - stwierdza policja.

Funkcjonariusze, podobnie jak w wakacje, sprawdzali stan techniczny autobusów, którymi dzieci udawały się na wypoczynek.

- Przeprowadziliśmy kilka kontroli autokarów, wszystkie odbyły się bez uwag - informuje mł. asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Nie otrzymaliśmy także żadnych zgłoszeń dotyczących zaginięcia małoletnich.

Gorzej było na drogach. Ostatni weekend ferii, a więc czas powrotów do domu to także czas intensywnych działań policyjnych. Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności na trasach i obowiązującego od stycznia tego roku nowego taryfikatora mandatów, w dalszym ciągu kierujący łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli w miniony weekend blisko 150 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Dziewięciu z nich straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Zatrzymano również 14 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli drogowych „wpadły” także dwie osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz kierujący, który nie zastosował się do orzeczonych środków karnych.

Nie zabrakło również osób na tyle nieodpowiedzialnych, że zdecydowały się na kierowanie pojazdami, nie mając do tego uprawnień.

- W myśl nowych przepisów za ten czyn już nie dostaniemy mandatu, ale zostanie obligatoryjnie skierowany wniosek o ukaranie do sądu, skutkujący zakazem prowadzenia pojazdów - tłumaczy policja.

(kel)