Trzy miliony mniej w budżecie na oświatę. Oszczędności pierwsze odczuły przedszkola

Szczecin na rezygnacji z Miejskich Programów Jakościowych w przedszkolach zaoszczędzi 580 tysięcy złotych. To jednak nie są jedyne cięcia w oświacie, w której trzeba było zredukować budżet o ponad 3 miliony złotych.

Edukacja i nauka to jedno z największych zadań w budżecie Szczecina, które pochłonie w 2022 roku ponad 830 milionów złotych. Jednak budżet okrojony przez zmniejszone dochody Gminy Miasta Szczecin z tytułu podatku PIT o niemal 130 milionów złotych wymusił cięcia na prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół podstawowych i przedszkoli. Te ostatnie już to odczuły od 1 stycznia, kiedy to magistrat poinformował gminne placówki, że rezygnuje z Miejskich Programów Jakościowych, z których przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach mogły prowadzić rytmikę, zajęcia językowe czy logopedyczne.

- Konieczność rezygnacji z dalszego finansowania zajęć dodatkowych dla podopiecznych szczecińskich przedszkoli publicznych była podnoszona przez miasto już na etapie zeszłorocznego planowania budżetu gminy - stwierdza Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. -

