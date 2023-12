Podaj łąpę! Kalendarz Pogoni ze wsparciem dla schroniska [GALERIA]

„Podaj łapę!” – szczególne wydawnictwo w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji. Kalendarz Pogoni na przyszły rok ma nie tylko wartość praktyczną, ale również wielką moc pomagania. Każdy sprzedany egzemplarz to 10 zł przekazanych na rzecz czworonożnych rezydentów szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Fot. Ryszard PAKIESER

Kalendarz Dumy Pomorza na przyszły rok właśnie trafił do sprzedaży. Jest zupełnie inny niż wszystkie z minionych lat. Bowiem bohaterami jego kolejnych miesięcy i kart są zarówno najbardziej rozpoznawalne punkty na mapie Szczecina, piłkarki i piłkarze Pogoni, ale również psiaki i kociaki ze szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Kalendarz z charytatywnym przesłaniem i mocą pomagania, a też pod bardzo sugestywnym tytułem: „Podaj łapę!”.

„Jaki uśmiech ma Shila? Czego potrzebuje Endo? Z kim można biesiadować na kanapie? Kto ubóstwia tarzać się w wysokich trawach? Odpowiedzi szukajcie na kolejnych stronach tej propozycji! Mocno wierzymy w to, że kalendarz nie tylko pozwoli wam lepiej poznać schroniskowe zwierzaki, ale także zbliży do podjęcia decyzji o adopcji naszych małych (i trochę większych) przyjaciół” – tak to szczególne wydawnictwo reklamuje sama Pogoń.

Na okładce jest cała drużyna Dumy Pomorza na tle nowoczesnej bryły nowej siedziby schroniska – przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1. Na karcie stycznia – Indi (262/23) w doborowym towarzystwie: Mariusza Fornalczyka i Kamila Grosickiego.

– Nie trzeba było mnie przekonywać, chętnie wziąłem udział w tym wartościowym projekcie. Mocno wierzę, że pomoże znaleźć prawdziwy dom podopiecznym schroniska – mówił „Kurierowi” Kamil Grosicki, kapitan Pogoni Szczecin oraz piłkarz reprezentacji Polski.

Maja i Bruno są współbohaterami karty lutego – z Łasztownią w tle. Koko i Timo na stadionie Pogoni (kwiecień). Atos – w al. Papieża Jana Pawła II (maj), a Reks na wybiegu w Lesie Arkońskim (czerwiec). W roli modeli wystąpili też Bobik i Endo – wspólnie przemierzający Jasne Błonia (sierpień), Czaki przy pływalni SP 51 (wrzesień), a także październikowa Kora z grudniową Shilą w sceneriach: rowerowej oraz nad Jeziorem Szmaragdowym. W kalendarzu Pogoni Szczecin na przyszły rok – oprócz zacnej reprezentacji Dumy Pomorza – nie mogło też zabraknąć kotów. Okazało się, że ich wielkimi fanami są zarówno bramkarze, jak i piłkarki nożne. Dlatego w ich towarzystwie – na kartach marca oraz listopada – pręży grzbiety reprezentacja schroniskowego Domu Kota: Leoś, Leila oraz Chuda. Natomiast w towarzystwie Ich Wysokości można zobaczyć Martynę Brodzik i Zuzannę Radochońską, a także Bartka Klebaniuka, Walentina Cojocaru oraz Axela Cholewińskiego.

– To duża szansa dla naszych zwierząt – nie ma wątpliwości E. Mrugowska kierująca szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Tym bardziej że większość „kalendarzowych” psiaków i kociaków nadal czeka na adopcję. Domy znalazły tylko: Koko, Kora i Szogun. Pozostałe wciąż wypatrują swojego człowieka. Ca ważne, kalendarz nie tylko ma zachęcać do adopcji schroniskowych czworonogów, ale również do wsparcia placówki.

– Informujemy, że 10 zł od każdego sprzedawanego kalendarza zostanie przekazana schronisku. Niech ten pomysł niesie ze sobą jak najwięcej dobra! Portowcy, do dzieła – podsuwamy wam pod ręce idealny prezent na zbliżające się Święta! Podaj łapę naszym bohaterom! – swój szczególny produkt promuje Duma Pomorza.

Kalendarz na przyszły rok – „Podaj łapę!” – jest już dostępny w oficjalnym sklepie stacjonarnym (stadion) oraz internetowym (sklep.pogonszczecin.pl) Pogoni Szczecin. W cenie 49,99 zł. ©℗

A. NALEWAJKO