Pobity kierowca autobusu w szpitalu. Policja ustala szczegóły

Kierowca miejskiego autobusu linii 85 trafił w środowy wieczór do szpitala po tym, jak został zaatakowany przez grupę młodych osób. Do zdarzenia doszło w szczecińskich Podjuchach na przystanku Miechowska.

Kierowcy autobusów twierdzą, że nie jest to pierwsze zdarzenie w tej okolicy. Część z nich nie lubi tam jeździć, część odmawia. Potwierdzają to także czytelnicy "Kuriera" w komentarzach na naszej stronie internetowej pod środową informacją o pobiciu. Twierdzą, że od kilku lat grupa nastolatków regularnie jeździ autobusem linii 85 awanturując się, paląc papierosy i spożywając alkohol. Są agresywni i silni w grupie, więc kierowcy i pozostali pasażerowie boją się im zwracać uwagę. Kierowca, który się na to zdecydował, na długo ten dzień zapamięta. ©℗

Z informacji, do których dotarł "Kurier" wynika, że jego obrażenia są poważne i nieprędko wróci do pracy. Pochodzący z Ukrainy kierowca ma złamany nos, połamane żebra i obrażenia czaszki. Sprawców pobicia jak dotąd nie ustalono.

- Faktycznie, w środę po godz. 19 otrzymaliśmy wezwanie do takiego zdarzenia - potwierdza Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Na miejscu udzieliliśmy pomocy kierowcy, który miał obrażenia głowy, twarzy i pleców. Został przewieziony do szpitala w Zdunowie.

Kierowca miejskiego autobusu linii 85, który w środowy wieczór został pobity w szczecińskich Podjuchach, nieprędko wróci do pracy. Po opatrzeniu na miejscu zdarzenia trafił do szpitala w Zdunowie.

Komentarze

Precz z łże mediami 2022-02-03 10:28:57 To byli młodzi, sympatyczni, uśmiechnięci Europejczycy, wyborcy PO, zwolennicy liberalizmu i sekularyzacji państwa, walczący z represyjną władza PiS i wzorcami cywilizacyjnymi narzucanymi przez białych mężczyzn! Ten akt należy odbierać wyłącznie z perspektywy buntu wobec dyktatury pisowskiej bandy! Elektorat Sławka Nitrasa w końcu przemówił zdecydowanym głosem - no pasaran! Precz z represjami PiS których emanacją jest Pegasus! Precz z klechami!

XXXXX XXX 2022-02-03 10:25:01 ZDTIM powinien zawiescic WSZELKIE kursy autobusow do Podjuch do momentu az Policja nie zlapie szajki

? 2022-02-03 10:21:39 Podobno autobusy miejskie- nie wszystkie ? ochrania firma ochroniarska- za naklejki z przodu pojazdu, czy ktokolwiek kiedykolwiek widział interweniujacy patrol w autobusie ? a kierowcy powinni miec tzw. przycisk alarmowy i w pierwszej kolejnosci przyjazd sluzb policji czy strazy miejskiej ,a patusów wysłac za kare na donbas albo na białorus, to docenia to co tu maja

KIEROWCA 2022-02-03 10:17:27 CIEKAWE CO NA TO MĄDRALE Z CENTRALI RUCHU!! DO WASZEJ WIADOMOŚCI NIE WAŻNE CO BY SIĘ DZIAŁO W AUTOBUSIE NIE KIWNĘ NAWET PALCEM.

Róbta co chceta 2022-02-03 10:14:38 Przynosi zatrute owoce polityka róbta co chceta

Policja bezsilna 2022-02-03 09:48:29 Mundurowi boją się zapuszczać na Podjuchy żeby sami nie oberwać.

Jan 2022-02-03 09:41:35 Powinni zawiesić ta linię, przynajmniej do czasu kiedy sprawca sie nie znajdzie, to niebezpieczne, jeździć tym autobusem.

dino 2022-02-03 09:36:46 W języku polskim taka "grupa młodych osób" to się dotąd nazywała bandą albo szajką - czy tak wdrażacie "poprawność językową", żeby się te śmiecie przypadkiem urażone nie poczuły?!!

Jam to 2022-02-03 09:19:41 Zapraszam jeszcze do 61! Panowie szlachta co nie pracuje jeżdżą na gościnne występy do centrum! Strach czasem wsiadać! Kierowcy nie reagują bo się boją! I jest w autobusach monitoring,chyba można wyłapać smarkaczy?!

Podjuszanka 2022-02-03 09:11:34 Tak to znana grupka gówniarzy, kurduple, cieniaki w grupie czują się silni, głośni same przekleństwa. Za fraki i w krzaki pałami dupy przetrzepać to zasmarkani będą przepraszać i uciekać. Policjanci zróbcie coś z tymi gnojami, bo zastraszają porządna młodzież i spokojnych ludzi. Bardzo współczuję kierowcy bo to bardzo sympatyczny i kulturalny pan. Wstyd mi za taką naszą młodzież. Życzę kierowcy szybkiego powrotu do zdrowia i nigdy więcej takich zdarzeń

Pasażer 2022-02-03 08:50:20 Jeśli w naszym ZDiTM byłby ktoś z jajami, to po takim numerze kursowanie linii zostałoby zawieszone na kilka miesięcy. Wtedy mieszkańcy zmuszeni do łażenia pieszo szybko by tych małolatów wystawili policji na tacy. Na Zachodzie takie praktyki to norma, ale u nas jak to w ZDiTM pewnie "niedasie"

Pozoranci 2022-02-03 07:28:16 A gdzie ci pozoranci w niebieskich mundurach co tylko zadaja co roku podwyżek o 800zl i otrzymuja dodatkowo rozne dodatki w postaci np 13 pensii, dofinansowanie dla calej rodziny na wczasy pod grusza, stażowe, i dziesiatki innych dodatkow jak premie itd a nie wiele robiac dla bezpieczenstwa obywateli. Jedynie co to pilnują przez 24 godz jednej osoby najwazniejszej w panstwie pisowym

Adrian Janecki 2022-02-03 01:30:20 Według niektórych komentatorów, sprawcami są nieletni. Nie wiem tego, zdam się na opinię osób znających sytuację. Jednak jeśli jest tak w istocie, to może w końcu czas rozpocząć dyskusję nad zmianami w prawie. Surowsze kary nie odstraszają przestępców, ale ograniczone kary dla młodocianych, są powodem dla którego starzy bandyci wykorzystują młodych w przestępczej działalności. Przez co młodzi "uczą się" fachu! Dzieci powinny być karane surowiej od dorosłych przestępców. Bo to przerwie krąg!

Szok 2022-02-03 00:18:15 Gdzie byli rodzice i gdzie są ci młodzi bandyci, złapano ich?

adler 2022-02-02 23:28:00 @Rendżer, tak, jest taki lamus z grzywą. W grupie mocni, ale generalnie wszyscy padną po jednym strzale.

Rendżer 2022-02-02 23:06:39 adler 2022-02-02 22:48:36. W tej grupie jest taki ciotowaty z grzywą dlugą?

adler 2022-02-02 22:48:36 @mexen - mają tyle lat, bo często ich widuję na dzielnicy. Ot zdalne nauczanie i bezstresowe wychowanie. Niech tylko ruszą któregoś z moich bliskich w tym autobusie, już nie będę wzywał służb - sam wymierzę sprawiedliwość. W sumie nie tylko bliskich, ale i innych pasażerów. Dosyć mam tej bierności wszelakich służb. Próbowałem już podjąć różne interwencje, bez skutku. Nie można stać z założonymi rękami, kiedy gówniarstwo robi co zechce.

Czika vampiro 2022-02-02 22:45:19 boję się chodzić po tej dzielnicy

Wodzu 2022-02-02 22:39:56 To co tu piszecie, tylko w ścierwo landzie mozliwe

Gość 2022-02-02 22:39:14 Później się tylko niech nikt nie dziwi kierowcą, że przymykają oko na pewne sprawy i wolą się nie wychylać.

Gość 2022-02-02 22:10:52 Podjuchowska patologia, a gdzie rodzice tych gówniarzy. Masakra co się dzieje bezstresowe wychowanie.

mexen 2022-02-02 22:06:18 @adler - Jeżeli mają rzeczywiście tyle lat, to dobrze wiedzą, że są nietykalni. Może za kilka lat jakiś znudzony sędzia wysłałby ich za recydywę na kilka lat w izolację. Ale póki co to hulaj dusza. I policja pewnie dobrze o tym wie - dlatego czasem olewają zgłoszenie. Takie mamy "wesołe" prawo. Jeden drugiemu może wejść na głowę, a drugi może co najwyżej zmienić dzielnicę lub miasto. A niech tylko ktoś się im odwinie - zaraz będą media huczały, że pobito dzieci...

Kacper 2022-02-02 22:02:49 Współczuję kierowcy. Oby sprawcy zostali złapani i porządnie ukarani. W co wątpię, bo w naszych sądach takich typków traktuje się bardzo łagodnie.