Gumieńce obroniły autobus. Uczniowie nie pójdą pieszo

Uczniowie z gumienieckiego osiedla Za Sterem, którzy uczęszczają do SP nr 16 przy ul. Chobolańskiej, po zakończeniu zdalnego nauczania mogli mieć problem. I to poważny. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego postanowił bowiem zlikwidować jedyny bezpośredni dojazd do oddalonej o kilka kilometrów placówki. Na szczęście sprawą zainteresowali się radni z Rady Osiedla i miejska radna Dominika Jackowski.

– W wyniku zmian, jakie nastąpiły w połączeniach komunikacji miejskiej od stycznia 2022 r., linia 908 została zawieszona – napisała do prezydenta Szczecina w ostatnich dniach grudnia Dominika Jackowski. – Jest to ogromny problem dla mieszkańców osiedla Gumieńce, w szczególności osiedla Za Sterem, gdzie bardzo wiele dzieci uczęszcza do SP nr 16. Linia 908 była dla tych uczniów jedynym bezpośrednim połączeniem ze szkołą. Od stycznia nasze dzieci będą pozbawione bezpośredniego autobusu do szkoły. W miejsce linii 908 miasto nie zaproponowało żadnej alternatywy tym konkretnym uczniom.

Autobus w godzinach szkolnych jest zawsze pełny. Przed godz. 8 uczniów jest tak wielu, że przez pewien czas w odstępie kilku minut kursowały 2 busy.

– W wyniku kolejnych zamian rejonizacji SP nr 16 nie jest naszą szkołą rejonową, tym niemniej wiele dzieci z pięciotysięcznego osiedla uczęszcza właśnie do SP nr 16. Dla nich jest to wykluczenie komunikacyjne – tłumaczyła radna. – Nasi mieszkańcy są oburzeni decyzją o zawieszeniu linii. Na ich prośbę, zwracam się z prośbą o przywrócenie linii.

ZDiTM najwyraźniej przyjął te argumenty – 4 stycznia zapadła decyzja o przywróceniu linii. ©℗

