Impreza w miejskim autobusie w Szczecinie

Dziewuchy i lemparcice dały wzór. Nitras i misiło przyklepali chamstwo . Play potwierdził, że bezkarność by dła to norma dla wolnych sądów. Czego się spodziewać?

Zenek

2021-11-10 14:48:40

Co na to Prezydent Krzystek i jego koalicjanci PO, Zieloni czy Bezpartyjni? Jak zabezpieczają bezpieczeństwo pasażerom i mieszkańcom. Co na to dumna Straż Miejska?