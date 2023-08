Po przebudowie al. Wojska Polskiego spowalniacze do poprawki

Przyjmijcie w końcu

2023-08-11 12:12:04

do wiadomości, że od lat jest wprowadzana polityka, która ma z was zrobić niewolników. Niepotrzebne jest sprawne połączenie Pogodna ze Śródmieściem, bo macie siedzieć na d*pie, a nie być mobilnymi (miasta 15 minutowe). W tym celu też w 2035 odbiorą wam samochody, a do tego czasu solidnie opodatkują. Wprost i w cenie paliwa. Dalej w kolejce jest depopulacja. Oni jeżdżą co roku do Davos i się namawiają. Pora się obudzić!