Ostrożniej na pl. Szarych Szeregów. Od czwartku nocne prace

Prace prowadzone będą wyłącznie w godzinach nocnych. Fot. Ryszard PAKIESER

Przez kilka dni zajęte będą dwa pasy ruchu na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie, kierowcy powinni więc zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na znaki. Na szczęście prace mają być prowadzone tylko w nocy.

– W dniach 6-9 lipca na pl. Szarych Szeregów prowadzone będą roboty sieciowe. Oznacza to tymczasowe utrudnienia w ruchu wyłącznie w godzinach nocnych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Na czas prowadzenia robót zajęte zostaną dwa z trzech pasów ruchu na jezdni ronda Szarych Szeregów znajdującej się przy wylocie z alei Wojska Polskiego.

Prace prowadzone będą wyłącznie w godzinach nocnych, tj. od godziny 22 do godziny 5. Są częścią większej inwestycji, która obejmuje przebudowę układu drogowego al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów, odcinka ul. Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ul. Śląskiej od ul. Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od pl. Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, ma się stać „zielonym salonem” miasta. W ramach nasadzeń pojawiły się drzewa długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany i charakterystyczne dla Szczecina magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na pl. Zgody i wzdłuż wieżowców sąsiadujących z pl. Zgody.

Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. Z tą przebudową powiązana jest budowa węzła komunikacyjnego na pl. Zwycięstwa. Koszt prac wynosi blisko 39,8 mln zł. brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

ToT