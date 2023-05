Zieleni się w alei Wojska Polskiego

Z każdym tygodniem zmienia się śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Nawierzchnie jezdni w obu kierunkach są już gotowe na niemal całej długości. Obecnie prace najbardziej skupiają się na pl. Zgody i w rejonie pl. Zwycięstwa. Na pozostałej części pojawia się coraz więcej nasadzeń.

Kolejne dwa tiry z sadzonkami drzew ze szkółki Lorberg przyjechały pod koniec kwietnia na plac budowy.

- To piękne i kilkumetrowe magnolie i brzozy. Podobnie jak pozostałe sadzonki drzew, tak i te są znacznie większe, niż przewidywał to projekt inwestycji - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Nasadzenia sukcesywnie trafiają na poszczególne zieleńce. Całe zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Pierwszy obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście". Inwestycja obejmie przebudowę kolidujących sieci

...