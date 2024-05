Po leczeniu szpitalnym lub ambulatoryjnym. Uzdrowiska też dla dzieci

Wszystkie zakresy leczenia uzdrowiskowego: w sanatorium, w szpitalu uzdrowiskowym oraz w trybie ambulatoryjnym – są dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia darmowe. Fot. archiwum

Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać nie tylko dorośli, lecz także dzieci – już od 3. roku życia oraz młodzież - do ukończenia 18 lat. Przyczynami kierowania ich do tego rodzaju leczenia są najczęściej: choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, otyłość, choroby urazowo-ortopedyczne i reumatologiczne. W naszym województwie najczęściej trafiają do uzdrowiska w Dąbkach, a poza województwem - do Rabki-Zdroju.

Leczenie uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych. W 2023 r. z takiego leczenia w całym kraju skorzystało ponad 7 tys. dzieci, a za udzielone im świadczenia NFZ zapłacił 35,4 mln zł.

- O skierowaniu do uzdrowiska decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który udziela świadczeń w ramach NFZ - informuje Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia. - Najczęściej jest to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, choć w celu kontynuacji leczenia, do uzdrowiska może kierować także lekarz z poradni specjalistycznej czy szpitala.

Nie w każdej miejscowości uzdrowiskowej prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe dzieci.

- W naszym województwie małe dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych kierowane są najczęściej do Dąbek, a poza województwem – także do Rabki-Zdroju - wymienia Małgorzata Koszur. - Przyczyną kierowania są najczęściej choroby górnych i dolnych dróg oddechowych (schorzenia laryngologiczne i pulmonologiczne).

Turnus w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i w czasie tego pobytu dziecko otrzymuje co najmniej 54 zabiegi lecznicze. Dłużej trwa leczenie w szpitalu uzdrowiskowym - to 27 dni, podczas których pacjent otrzymuje minimum 66 zabiegów leczniczych.

- Dzieci w wieku szkolnym mają zapewnioną naukę na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dlatego leczenie może się odbywać przez cały rok, nie tylko w czasie wakacji - dodaje Małgorzata Koszur.

Dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego, po kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza, kierowane są na leczenie uzdrowiskowe, w zależności od profilu schorzenia, do: Rabki-Zdroju, Ciechocinka, Kudowy-Zdroju i Goczałkowic-Zdroju. Najczęściej leczone są tam: otyłość, choroby urazowo-ortopedyczne i reumatologiczne.

Podobnie jak dorośli, dzieci mogą również korzystać z leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym - z samych zabiegów leczniczych.

- Wszystkie zakresy leczenia uzdrowiskowego: w sanatorium, w szpitalu uzdrowiskowym oraz w trybie ambulatoryjnym – są dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia darmowe - zaznacza Małgorzata Koszur. - Płaci za nie NFZ. Natomiast opiekunowie małych dzieci ponoszą za swój pobyt pełną odpłatność.

W czasie pobytu, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań medycznych, dzieci i młodzież mogą skorzystać m.in. z: balneoterapii - leczenia z użyciem surowców naturalnych, kuracji pitnych i inhalacji, hydroterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, gimnastyki indywidualnej i zbiorowej, edukacji dla zdrowia - nauki zdrowego stylu życia (racjonalne żywienie, aktywność fizyczna).



O leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci i młodzieży NFZ informuje w najnowszym Poradniku Pacjenta: „Jak wyjechać z dzieckiem do uzdrowiska na NFZ” - dostępnym na stronie internetowej Funduszu.

