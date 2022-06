Pijana 36-latka wjechała po zakupy do sklepu. Trzy osoby w szpitalu

W piątek po g.14 doszło do groźnego wypadku w Mielnie. Pijana mieszkanka tej miejscowości usiadła za kierownicą renault na niemieckich numerach rejestracyjnych i ruszyła po zakupy. Chciała je zrobić w Polomarkecie przy ul. Lechitów.

Nie dość, że nietrzeźwa, to nie miała doświadczenia w prowadzeniu pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, którym kierowała. Po dojechaniu na parking Polomarketu pomyliła pedał hamulca z gazem i z impetem wjechała do sklepu, taranując drzwi wejściowe oraz uszkadzając witrynę. Samochód zatrzymał się przed kasami.

Trzy osoby, które zostały potrącone, przewieziono do szpitala. Przybyła na miejsce policja sprawdziła trzeźwość kierującej. Okazało się, że w wydychanym przez nią powietrzu były 2,2 promile alkoholu.

Kobietę przewieziono do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Odpowie między innymi za bezpośrednie narażenie życia i zdrowia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.©℗

