Okręty NATO przypłyną do Szczecina

Fot. mat. organizatorów

W piątek (5 maja) do szczecińskich nabrzeży przybije pięć okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Jednostki zostaną w Szczecinie do poniedziałku.

Przybycie z rutynową wizytą natowskiego zespołu okrętów spodziewane jest około godziny 9. Wtedy na Stacji Pilotów jednostki powitane zostaną ceremonią banderową.

- Do Szczecina przypłyną flagowy okręt zespołu norweski HNoMS Nordkapp, a także cztery okręty obrony przeciwminowej, głównie niszczyciele min: belgijski BNS Bellis, estoński ENS Sakala, francuski FS Pegase oraz niemiecki okręt wsparcia nurkowego FGS Rottweil. Okrętom towarzyszył będzie trałowiec 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ORP Drużno - przekazuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Centrum Żeglarskiego.

Cztery jednostki zespołu i ORP Drużno zacumują u stóp Wałów Chrobrego, a Nordkapp przy nabrzeżu ukraińskim. Pozostaną w Szczecinie do poniedziałku 8 maja.

Okręty, decyzją dowódców, nie otworzą swoich pokładów dla zwiedzających.

- Postój w Szczecinie będzie dla załóg okazją do uzupełnienia zapasów oraz przygotowania się do realizacji kolejnych zadań - tłumaczy Reszczyński. - Wizyty robocze okrętów bander państw NATO w polskich portach mają na celu także rozwój przyjacielskich stosunków oraz wzajemne zaznajomienie się z warunkami, pracą i sprzętem marynarzy. Służą również do wymiany doświadczeń.

Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. Okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem tzw. tarczy przeciwminowej dla Europy. (K)