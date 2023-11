Okienko pogodowe dla Grodzkiej. Ostatnia warstwa nawierzchni

Jeżeli aura pozwoli, to jeszcze w tym miesiącu ponownie zostanie otwarta przeprawa mostowa na Wyspę Grodzką. Fot. Arleta Nalewajko

Trwa układanie żywicznej nakładki na moście łączącym Łasztownię z Wyspą Grodzką w Szczecinie. Wszystko wskazuje na to, że już pod koniec listopada znów się zapali zielone światło, umożliwiając przeprawę na miejską plażę.

W połowie września br. rozpoczęła się gruntowna przebudowa przeprawy mostowej na Wyspę Grodzką. W zakresie inwestycji przewidziano zarówno naprawę i wzmocnienie murów przyczółkowych, barieroporęczy, jak też wymianę nawierzchni. Ta właśnie trwa.

- Nawierzchnia mostu jest przygotowana do położenia ostatniej warstwy z żywicy epoksydowo-poliuretanowej. Aby to zrobić, potrzeba minimum 24 godzin bezdeszczowej pogody. Liczymy na okienko pogodowe, które pozwoli wykonawcy zakończyć prace do piątku - przekazuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Zgodnie z umową, wykonawca na realizację inwestycji miał 56 dni. Co oznacza, że termin zakończenia robót powinien nastąpić 17 listopada. Modernizacja przeprawy mostowej na Wyspę Grodzką pochłonie ponad 467 tys. złotych.

(an)