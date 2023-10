Most nad Regalicą po próbach obciążeniowych

Nowy most kolejowy nad Regalicą pomyślnie przeszedł próby obciążeniowe. Fot. Budimex SA

Kończy się budowa mostu kolejowego nad Regalicą w szczecińskich Podjuchach. To jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu Zachodnim. Odpowiada za nią Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a za część kolejową – PKP PLK. Most przeszedł próby obciążeniowe, a obecnie na ukończeniu są prace związane z układaniem nawierzchni torowej i budową sieci trakcyjnej. Wykonawca, firma Budimex, planuje w listopadzie złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Na temat tej inwestycji rozmawiano w ub. tygodniu podczas seminarium drogowego pt. „Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego”. Odbyło się ono w ramach Zachodniopomorskich Dni Transportu i Logistyki 2023, organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie. W roli prelegenta z ramienia Wód Polskich wystąpiła Dominika Gajlewicz, p.o. zastępca dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

– Nowy most poprawi efektywność i sprawność towarowych przewozów żeglugą śródlądową do portów w Szczecinie i Świnoujściu, ochronę przeciwpowodziową i ruch kolejowy – powiedziała Dominika Gajlewicz. – Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, doprowadzi do poprawy ochrony przeciwpowodziowej w wyniku umożliwienia niezakłóconej pracy lodołamaczy na całym odcinku dolnej Odry i skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Most jest trójprzęsłowym obiektem kratownicowym z nowym układem kolejowym odsuniętym nieco od dotychczasowego. Prześwit nowego mostu wynosi 6,20 m powyżej tzw. wielkiej wody żeglownej (górnego limitu poziomu wody, przy którym możliwa jest żegluga rzeczna). Dzięki niemu jednostki będą mogły swobodnie przepływać pod przeprawą. Podnoszone przęsło dawnego mostu kolejowego, który rozebrano, jest objęte ochroną konserwatorską, więc zostało zachowane.

Wybudowano dwa nowe tory dla prędkości ponad 100 km/h. W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa 12 km torów i budowa nowego peronu.

Obecnie na finiszu są prace związane z układaniem nawierzchni torowej i budową sieci trakcyjnej. Zakończono już kluczowe etapy robót związanych z budową murów oporowych nasypu kolejowego oraz wiaduktu drogowego, który umożliwi bezkolizyjny przejazd ul. Szklaną pod linią kolejową 273 relacji Szczecin – Wrocław. Oddany do użytku nowy budynek nastawni wyposażony jest w komputerowy system sterowania ruchem kolejowym na stacji.

Podczas przeprowadzonych 10 października prób obciążeniowych wykorzystano cztery lokomotywy o łącznej masie 480 ton. Prędkość pojazdów w próbach była stopniowo zwiększana do ponad 100 km/h, osiągając maksymalną prędkość eksploatacyjną.

– Nowy most to ponad 2800 ton stali i 10 000 elementów – mówił również Sławomir Krekora, dyrektor kontraktu Budimex SA. – Na budowie realizowanej wspólnie przez budownictwo infrastrukturalne, budownictwo kolejowe Budimex SA oraz Mostostal Kraków zaangażowanych było ponad 2000 osób.

Jak podaje szczegółowo Budimex SA, analiza konstrukcji mostu podczas próbnych obciążeniowych obejmowała: określenie sztywności konstrukcji na podstawie pomiarów ugięć ustroju nośnego poddanego obciążeniu statycznemu, ocenę stabilności podpór obiektu na podstawie pomiarów niwelacyjnych ich osiadania, oględziny konstrukcji przed, w czasie i po próbnym obciążeniu oraz odnotowanie nieprawidłowości (zarysowania, pęknięcia itp.), wyznaczenie parametrów dynamicznych, takich jak współczynnik przewyższenia dynamicznego częstotliwości drgań własnych oraz współczynnik tłumienia.

– Wszystkie obliczenia zostały potwierdzone zgodnością z projektem próbnego obciążenia – dodał Sławomir Krekora. – W przyszłym miesiącu Budimex SA planuje złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, kończąc tym samym kolejny etap tego projektu.

Zgodnie z kontraktem, inwestycja powinna być zakończona do 20 grudnia br.

Środki finansowe na to zadanie pochodzą z różnych źródeł. To pożyczka z Banku Światowego, kredyt z Banku Rady Rozwoju Europy, środki z budżetu państwa, PKP PLK, a także z instrumentu CEF. Wartość kontraktu wynosi 83,57 mln euro (dofinansowanie CEF – 7,1 mln euro).

(ek)