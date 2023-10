Potrzebny nowy most. Pieniądze są tylko na przetarg

O tej inwestycji mówi się od kilkunastu lat. Nadal jednak pozostaje w planach i to odległych. Mimo że Rada Miasta na ostatniej sesji przeznaczyła środki, nie oznacza to realizacji zadania. Chodzi o budowę nowej przeprawy, która ułatwi dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Ale to nie koniec nowości.

W tej części miasta mieści się wiele firm - od niewielkich prywatnych po stocznię i zajezdnię autobusową PKS Szczecin obsługującego kilkadziesiąt linii. Każdego dnia dojeżdżają tam też pracownicy sanepidu i mieszkańcy wielu kamienic. Okolica się jednak zmienia - powstają nowe osiedla, a kolejne są w planach. Tymczasem od dziesięcioleci dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną umożliwia jedynie niewielki mostek nad Kanałem Zielonym, a ogranicza kolejowy wiadukt o niskim prześwicie. Problemy z przejazdem pod nim mają niektóre ciężarówki i piętrowe autobusy. Dlatego miasto od lat planuje budowę nowego mostu - od strony ul. Kolumba i Zapadłej. O tym, jak bardzo jest potrzebna, można się było przekonać w 2019 r., gdy po ekspertyzie okazało się, że most nad Kanałem Zielonym wymaga pilnego

...