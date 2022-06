Ofiary przestępstw i świadkowie mają prawo do pomocy

Na naszą pomoc mogą liczyć nie tylko ofiary przestępstw, ale i świadkowie - deklaruje stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”. W siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie stowarzyszenie zorganizowało spotkanie, podczas którego przybliżyło swoją działalność.

- Wśród spraw, którymi się zajmujemy, dominują przemoc w rodzinie oraz oszustwa - poinformowała Agata Malicka - Torchała z "SOS dla Rodziny". - Osoby pokrzywdzone przestępstwem zwracają się do nas przez cały rok. Od stycznia do maja w tym roku mieliśmy ok. 400 klientów. Często te osoby zwracają się w imieniu swoim i swoich podopiecznych, więc gdy zgłasza się do nas matka z trojgiem dzieci, pomagamy matce, ale pośrednio i tym dzieciom.

Ośrodek oferuje wsparcie psychologiczne, prawne, ma szeroką gamę pomocy materialnej, mieszkanie chronione, bony towarowe, może sfinansować przedszkola, wyprawki. Ta pomoc materialna ma zrekompensować skutki przestępstwa. Stowarzyszenie może uruchomić pomoc nawet wtedy, gdy sprawa nie jest jeszcze zgłoszona na policji.

Jeśli chodzi o oszustwa, do ośrodka zwracają się głównie osoby starsze, od których wyłudzono pieniądze metodą "na policjanta" i "na wnuczka". Ten pierwszy sposób wciąż jest niestety bardzo skuteczny. Tymczasem podstawowa zasada, którą każdy senior powinien sobie przyswoić, brzmi: żaden prawdziwy policjant nigdy nie może zażądać od nas pieniędzy!

- Jedna z naszych klientek tak się dała uwikłać, że rzekomy policjant męczył ją przez dwa dni i przez te dwa dni chodziła po kolejnych bankach, wypłacała pieniądze, straciła 120 tysięcy złotych - dodała A. Malicka - Torchała. - Pani miała prawie 80 lat. Sprawa jest cały czas w sądzie.

„SOS dla Rodziny” w Szczecinie ma siedzibę przy ul. Energetyków 10. Ze stowarzyszeniem można się kontaktować pod numerem telefonu 0048 697 803 070.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 1.07.2022 r.

(as)