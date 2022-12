Od soboty blokada krzyżówki z ul. Lubomirskiego. W al. Wyzwolenia znów reorganizacja ruchu

Do nowej reorganizacji ruchu w przebudowywanej alei Wyzwolenia w Szczecinie kierowcy będą musieli się przyzwyczaić od soboty 17 grudnia. Z Niebuszewa-Bolinka do centrum dostaną się gotowym pasem jezdni w jej odcinku od strony ronda Giedroycia, czyli tym pod prąd, i na razie dojadą nim tylko do skrzyżowania z ul. Felczaka. Dalej tą ostatnią i przyległą ul. Unisławy ominą plac robót do pl. Witosa. Jednocześnie całkowicie teraz zablokowany zostanie wjazd w aleję na wysokości skrzyżowania z ul. Lubomirskiego, gdzie drogowcy z ZUE będą kontynuować prace przy montażu ostatnich fragmentów drugiego z torów oraz urządzaniu przyległych doń pasów jezdni i pobocza.

Dla ruchu kołowego drogowcy tym razem zamkną nie tylko dotychczasowy wjazd w al. Wyzwolenia z ul. Lubomirskiego, łączącej się z ul. Staszica. To nią dotąd wyznaczony był objazd pod górkę tuż obok dawnego szpitala miejskiego. Wyłączony zostanie z niego również odcinek samej alei od skrzyżowania z ul. Lubomirskiego do wysokości pl. Witosa w kierunku pl. Rodła.

Tego samego dnia, czyli od najbliższej soboty (17 grudnia) udostępniony zostanie dla samochodów przejazd do centrum od strony ronda Giedroycia gotową połówką jezdni, przyległej do skweru Wallenberga i dojścia do kładki nad ul. Staszica. Tej, którą w normalnych warunkach auta jeżdżą w kierunku Niebuszewa-Bolinka do ronda Giedroycia. Po przejechaniu pasem kilkuset metrów trzeba będzie skręcić w prawo w ul. Felczaka i dalej już znaną wszystkim trasą przez ul. Unisławy do pl. Witosa.

Zmienią trasy swoich przejazdów także autobusy wszystkich linii, których trasy przebiegają w okolicy. I tak autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunkach: pętla „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle” i „Zajezdnia Golęcin” od ronda Giedroycia kursować będą przez: al. Wyzwolenia, ul. Felczaka, ul. Unisławy, pl. Witosa do al. Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w al. Wyzwolenia tuż za rondem Giedroycia. Przystanek „Odzieżowa” zostanie wyłączony z użytkowania. Uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Unisławy” (nie dotyczy linii B), znajdować się będzie przy ul. Unisławy za skrzyżowaniem z ul. Niedziałkowskiego. Autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia kursować będą przez ul. Felczaka do przystanku „Wąska Floating Arena” i dalej bez zmian. ©℗

(M)