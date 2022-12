Latarniane przestawki

Nie ma już w przebudowywanej al. Wyzwolenia w Szczecinie na wysokości kamienicy o numerze adresowym 58 słupa latarni, który stanął na tyle blisko bryły budynku, że można było go dotknąć z balkonu mieszkania na drugim piętrze. Zniknął po protestach mieszkańców - pisaliśmy o tym na naszych łamach. Teraz szykowane jest pod maszt miejsce nieco dalej, na wysokości witryny z wejściem do lokalu użytkowego w parterze budynku i wprost na wysokości planowanego przejścia dla pieszych.

To zaniepokoiło z kolei właścicielkę tego lokalu, która stosowną skargę na poczynania komunalnej spółki Tramwaje Szczecińskie, inwestora, skierowała do prezydenta miasta Piotra Krzystka.

Jak podkreśla pani Halina Lewandowska, która zwróciła się do naszej redakcji o interwencję, teraz to jej zgotowano problem, bo w nowym rozwiązaniu nie ma szans, by mógł tam podjechać samochód dostawczy z towarem i by można go było wyładować. Tym bardziej że w planach modernizacyjnych urządzony tam został dodatkowo pas drogi rowerowej, który od chodnika przy budynku ma być jeszcze przegrodzony rzędem rozdzielających je słupków,

...