Prace w al. Wojska Polskiego. Przebudowa za półmetkiem

sami sobie wybraliście stanie w korkach, niepodległosci, piastow ,krzywoustego, piłsudskiego wszystko stoi, pl.Grunwaldzki zakorkowany. krzystek to jednak ma łeb.

Brawo

2022-12-16 09:07:57

Zabić i zapchać główną aortę Szczecina, to tylko geniusz by na to wpadł..