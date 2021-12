Obostrzenia stają się faktem. Co się zmienia?

Od 15 grudnia zmienią się limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa. Na dodatek – co widać z projektu rozporządzenia Rady Ministrów – obostrzenia nie skończą się szybko, bo potrwają nawet do końca stycznia 2022 roku.

Projekt rozporządzenia ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i zakłada przedłużenie istniejących oraz nowych obostrzeń, które wchodzą w życie 15 grudnia.

Od środy wracają więc limity w transporcie zbiorowym – do maksymalnie 75 proc. obłożenia. Czy w tramwajach i autobusach będzie mniej tłocznie? Czy powrócą, jak na początku pandemii, siedzenia oddzielone taśmą?

- Na razie nie mamy konkretnych decyzji dotyczących wydzielania poszczególnych miejsc, jak odbywało się to na początku pandemii – mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – W pojazdach komunikacji miejskiej pojawią się tylko informacje, jakie limity obowiązują od 15 grudnia.

Restauracje, bary i hotele mają od 15 grudnia 30-procentowe obłożenie przez osoby niezaszczepione a zwiększenie limitu jest możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Także w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych maksymalne obłożenie wynosi 30 procent i podobnie jak w gastronomii zwiększenie jest możliwe tylko wówczas, gdy gość okaże paszport covidowy. Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.

Również od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia, tylko sportowe kluby taneczne będą mogły kontynuować swoją działalność. Wyjątkiem będą bale i zabawy sylwestrowe, bo w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia imprezy mogą się odbywać, choć właściciele lokali muszą pamiętać o reżimie sanitarnym i ścisłym gronie – do 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).

Projekt rozporządzenia o numerze RD462 odnosi się również do weryfikacji paszportów covidowych przez przedsiębiorców, choć wcześniej Adam Niedzielski, minister zdrowia mówił o tym, by gastronomicy i hotelarze dostosowali swoje wewnętrzne regulaminy. Dziś resort zdrowia stawia raczej na dobrowolność w kwestii okazywania certyfikatu szczepień.

W punkcie 10 czytamy, iż planuje się modyfikację obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

„Przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu” – piszą autorzy projektu.

To, co spędzało sen z oczu głównie gastronomików i hotelarzy, czyli jak weryfikować swoich gości, rząd zamierza doprecyzować. Projekt rozporządzenia, które w przededniu wejścia nowych obostrzeń wciąż był w fazie legislacyjnej, wyręcza więc gastronomików i zależy od decyzji gościa.

„Należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu” – czytamy w rozporządzeniu.

Zmiany obejmą także testowanie na COVID-19. Każda osoba, która przyleci do Polski spoza strefy Schengen, będzie musiała wykonać test. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

- Warunkiem zwolnienia z odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej – brzmi rozporządzenie.

Katarzyna Lipska-Sokołowska