Nowy system biblioteczny w Książnicy Pomorskiej

Fot. Agata JANKOWSKA

Od czwartku (23.11) czytelnicy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie będą korzystać z oprogramowania Alma i nowej wyszukiwarki zasobów Primo. To najnowocześniejsze, wysoko zaawansowane narzędzia do katalogowania i wyszukiwania, z których korzystają największe biblioteki w Polsce i na świecie. Projekt powstał we współpracy z Biblioteką Narodową.

Prezentacja systemu Alma odbyła się w środę, podczas konferencji prasowej, w której zdalnie uczestniczył również dyrektor Biblioteki Narodowej, Tomasz Makowski.

– To najlepsze rozwiązanie dla bibliotek, optymalne – mówił. Jednocześnie pogratulował Książnicy Pomorskiej sukcesu, jakim jest możliwość pracy w systemie Alma i znalezienie się w gronie światowych bibliotek.

– W tym systemie pracują najlepsze i najbardziej aktywne biblioteki – dodał T. Makowski.

Obecnie w systemie działa 22 tysiące bibliotek na całym świecie. Jako pierwsza zainstalowała go Biblioteka Narodowa, jej śladem poszły następne: Biblioteka Jagiellońska i biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki uniwersyteckie, a na koniec biblioteki publiczne.W województwie zachodniopomorskim z systemu korzystać będzie również biblioteka w Koszalinie. W systemie pracują także biblioteki innych krajów, między innymi w Niemczech, Szwajcarii czy Islandii. Obecnie przyłączenie do sieci rozważa Japonia.

Czym jest Alma? To przede wszystkim system biblioteczny najnowszej generacji, działający w chmurze. Jego producentem jest firma EX Libris. Korzystanie z niego umożliwia czytelnikom szybki i łatwy dostęp do zasobów danej biblioteki, jak i do katalogów Biblioteki Narodowej oraz wszystkich pozostałych bibliotek podłączonych do systemu. Dostęp do katalogów i informacji będzie teraz szybszy, łatwiejszy, a samo utrzymanie tego narzędzia znacznie tańsze. Z Almy skorzystają również użytkownicy smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Czytelnicy będą korzystać z wyszukiwarki Primo, która udostępni materiały biblioteczne zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe. Koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa, będąca jednocześnie centralnym administratorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Systemami Bibliotek. ©℗

(aj)