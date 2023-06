Sztuka islamu

Kapitan Gawłowicz oprowadza po wystawie i opowiada o zgromadzonych eksponatach. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie nadal można obejrzeć wystawę pt. „Sztuka islamu”. Ma być otwarta do 26 czerwca br., ale czynione są starania, by udostępnić ją również podczas miesięcy wakacyjnych. Wyjątkowa kolekcja kapitana żeglugi wielkiej Józefa Gawłowicza oraz jego przyjaciół zawiera ponad sto eksponatów muzułmańskiej sztuki z różnych zakątków świata.

Wystawa „Sztuka islamu” organizowana jest z okazji rocznic kontaktów muzułmańskiego Królestwa Arabii Saudyjskiej z katolicką Polską oraz dla uczczenia decyzji ówczesnego następcy tronu, Jego Wysokości Księcia Abdullaha Bin Abdula Azis Al Sauda, o sfinansowaniu kosztownego rozdzielenia zrośniętych kręgosłupem syjamskich bliźniaczek z miasteczka Janikowo (pierwszą wystawę honorującą ten głęboko humanitarny gest aktualnego króla pokazano w 2013 roku).

Józef Gawłowicz to kapitan żeglugi wielkiej i pisarz. W latach 1962 – 1964 pracował w Polskich Liniach Oceanicznych, a następnie, przez 10 lat, w Państwowej i Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. W latach 1963 – 1989 był tajnym kurierem paryskiej Kultury na kraj. W latach 1993 – 1994 i 2006 – 2007 kierował Urzędem Morskim w Szczecinie, a w latach 2007 – 2008 – Urzędem Morskim w Słupsku. Wykładał astronawigację na Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Od 1962 roku zajmuje się twórczością marynistyczną, otrzymał dwukrotnie nagrodę im. J. Conrada. Opublikował 17 książek.

Jakie były początki kolekcjonerskiej pasji kapitana?

– Zaczęło się od rejsu statkiem PLO do Aleksandrii, gdzie nas, absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, było stać na wycieczkę do Kairu z coca-colą na stopniach piramidy – wspomina kapitan Józef Gawłowicz. – Przewodnik Ali opowiedział o objawieniu Prorokowi przez Archanioła Gabriela i nakazie nauki pisania oraz czytania. Podarował mi kaligrafię „Łódź wiary”. Dwa lata później na statku szkolnym szczecińskiej PSM po akcji krwiodawstwa w Casablance zostałem właścicielem astrolabium z 1849 roku i powiększałem kolekcję do 2005 roku, której większość wystawiam.

Oprócz eksponatów przywiezionych z rejsów są również przedmioty pochodzące z wymiany kolekcjonerskiej.

Można obejrzeć m.in.: oryginalne modlitewniki, prochownice tureckie, świeczniki, mosiężny dzban z Samarkandy, kadzidło, rozmaite sztylety, wisiory, topór z termometrem z Turcji, secesyjny piórnik, miecz paradny, perskie astrolabium, mosiężne kinkiety, dzbanki, flakony, czajniki, jałmużniczki, tace, kałamarze, lampy i wiele innych interesujących przedmiotów.

Zwiedzanie wystawy możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty: tel. 509 215 542. Kapitan Gawłowicz barwnie opowiada o zgromadzonych eksponatach i oprowadza zwiedzających po wystawie. ©℗

(ek)