Zapowiedzieli ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie większe dofinansowanie oraz urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że korzystający z niego nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło. O nowościach dla mieszkańców Pomorza Zachodniego mówił w poniedziałek (19 grudnia) Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W konferencji wzięli też udział posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka.

– Nowa odsłona rządowego programu „Czyste Powietrze” przynosi ważne zmiany dla beneficjentów, którzy chcą zadbać o jakość powietrza, zdrowie i budżet domowy, wymieniając źródło ciepła na ekologiczne – zaznaczył Marek Subocz. – Średnia wysokość dotacji z uwzględnieniem wzrostu poziomu podstawowej dotacji oraz dodatkowego dofinansowania kosztów głębokiej termomodernizacji wzrośnie minimum dwukrotnie. Zgodnie z zasadą: im niższe dochody, tym wyższa dotacja – w najwyższym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać nawet 135 tysięcy złotych, w poziomie podwyższonym – nawet 99 tysięcy złotych, a w poziomie podstawowym – 66 tysięcy złotych dotacji.

Nowości w programie to także urealnienie cen, bazujące na rozeznaniu rynku i dostosowanie do nich poziomów dotacji, a także wprowadzenie wyższego dofinansowania do zakupu i montażu źródeł ciepła o najniższej emisyjności: gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Program wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 20.12.2022 r.

(ek)