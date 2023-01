Fundusz dofinansował pojazdy dla strażaków

Ponad 3,3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie trafiły na trzy nowe wozy ratowniczo-gaśnicze oraz pięć samochodów elektrycznych i stacji ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W środę (4 stycznia) prezes WFOŚiGW Marek Subocz przekazał umowy dofinansowania nadbryg. Jarosławowi Tomczykowi, zachodniopomorskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP.

Przekazanie umów odbyło się w obecności europosła Joachima Brudzińskiego, posłów: Leszka Dobrzyńskiego, Czesława Hoca, Michała Jacha i Artura Szałabawki, a także wojewody Zbigniewa Boguckiego.

Strażacy otrzymają trzy nowe wozy ze sprzętem burzącym i ratowniczym.

Każdy z planowanych do zakupu pojazdów będzie wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, autopompę, a także aparaty powietrzne oraz sprzęt burzący, ratowniczy i ostrzegawczy. Koszt zakupu tych wozów to 3 mln złotych, w tym 2 mln zł – przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Postała kwota to dofinansowanie z Komendy Głównej PSP i jednostek samorządu terytorialnego.

Straż inwestuje również w elektromobilność. Pięć samochodów elektrycznych i stacji ładowania trafi przed końcem roku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, komend miejskich w Szczecinie i Koszalinie oraz komend powiatowych w Stargardzie i Wałczu. Dzięki nim do atmosfery rocznie nie trafi prawie 7 ton dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, NOX, a także benzo(a)pirenu.

WFOŚiGW w Szczecinie przekaże na ten cel ponad 1,3 mln zł. Koszt zakupu bezemisyjnych samochodów to ponad 1,4 mln zł.

(ek)

Więcej na ten temat w czwartkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 5 stycznia 2023 r.