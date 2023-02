Na ul. Wielkopolskiej wymieniają bez wykopów

Ciekawe technicznie prace wykonują szczecińskie wodociągi na ul. Wielkopolskiej. Trwa tam wymiana starego i awaryjnego wodociągu biegnącego 1,5 metra pod chodnikiem. Prace prowadzone są za pomocą bezwykopowej metody tzw. crackingu na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej.

- Pod ziemią, w sposób najmniej uciążliwy dla pieszych, kierowców i mieszkańców, „przeciskany” jest 250-metrowy odcinek nowego wodociągu z żeliwa sferoidalnego o średnicy 100 mm. Specjalna głowica metr za metrem niszczy starą sieć wodociągową, a w jej miejsce wprowadza nową - tłumaczy Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK w Szczecinie. - Dzięki bezwykopowej metodzie unikamy obecności ciężkiego sprzętu na placu budowy, rozkopywania ulic oraz uszkadzania korzeni drzew, jak również odkrywania niespodzianek w postaci pozostałego uzbrojenia podziemnego np. przewodów energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Na czas kruszenia starego wodociągu wykonano zastępcze przyłącza wodociągowe z polietylenu, które ułożone zostały na trawnikach wzdłuż budynków mieszkalnych. Zostały one ocieplone, dzięki czemu woda nie zamarznie i bez przerw dopływać będzie do kranów mieszkańców ul. Wielkopolskiej. Wymiana wodociągu poprzedzi realizację zadania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Spacerowy Szczecin - Zachwycająca ul. Wielkopolska”.

Metoda nie jest nowa, w Szczecinie stosowano ją już kilkanaście lat temu podczas realizacji "Programu poprawy jakości wody".

- Wtedy w ten sposób układaliśmy kilometry sieci w ścisłym centrum, rejonie Bramy Portowej - przypomina Tomasz Makowski. - Obecnie to rozwiązanie jest już tylko nieznacznie droższe od tradycyjnej metody. Dlatego staramy się ją stosować tam, gdzie jest to możliwe, by nie narażać mieszkańców na uciążliwości. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI