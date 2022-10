Zabraknie wody w kranach? Sytuacja jest trudna

Glodzenia, tak jak obiecała pewna niemiecka socjalistka... "Wszyscy do urn wyborczych! Oddając swe głosy na listę antypis głosujemy za rozkwitem ojczyzny, niepodległością, pokojem, za zwycięską realizacją wielkich planów narodowych, za jednością narodu w obliczu jego historycznych zadań. Program antypis to program każdego Polaka-patrioty. Nie może być uczciwego Polaka, który by nie poparł tego programu swym głosem. "

Liczni dyrektorzy, jeszcze liczniejsza liczba kierowników, trzynastki, pod grusza, benefity, dodatki, premie za przepracowane lata - na całość nieudolna polityka rządu i samorządów - no ale największym problemem jak zwykle są za niskie rachunki dla odbiorców. Jasna sprawa! Szary Kowalski za wszystko na końcu zapłaci, mimo iż już zapłacił za to pośrednio dziesięć razy. Bawmy się w ciuciu-babkę dalej!

To znaczy że jak będziemy niegrzeczni to wodę nam zakręcą?

gg

2022-10-27 17:22:38

Nie wiem co to kogo powinno obchodzić, jest to ich obowiązek dostarczać wodę i nie ma że zabraknie wody, mają się zesrać i ma być, a nie ciągłe drenowanie kieszeni podatników. I tak już na to łożymy w podatkach, nich potną pogłowie tych darmozjadów to się od razu kasa na wszystko znajdzie.