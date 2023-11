Na ul. Bożeny ostatni etap prac [GALERIA]

Wykonawcą inwestycji jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt całej przebudowy to ponad 13,5 mln zł brutto. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na przebudowywanej ulicy Bożeny w Szczecinie, prowadzącej do Fabryki Wody, jest już nowa nawierzchnia jezdni. Prace budowlane zmierzają ku końcowi.

Drogowcy w ostatnim czasie zajmowali się układaniem nawierzchni nowej jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bożeny. Ten etap robót oznacza, że inwestycja zmierza ku końcowi.

- Prace realizowane były etapami, choć nie obyło się bez problemów - opisuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Najpierw przygotowane zostało podłoże. Na całej długości ulicy ułożona została podbudowa zasadnicza z kruszywa. Zostało ono wyprofilowane i zagęszczone.

Ten etap prac trwał jednak dłużej, niż to pierwotnie planowano. Awaria rozkładarki zmusiła drogowców do zrealizowania prac przy użyciu koparki. Po kruszywie przyszła kolej na warstwę wiążącą asfaltu. Po jej ułożeniu wykonawca czekał na okienko pogodowe, aby przystąpić do prac przy wykonywaniu warstwy ścieralnej.

- Mieszanka asfaltowa docierała tirami co chwilę na plac budowy, by następnie przy pomocy rozściełacza zostać równomiernie ułożona na całej szerokości jezdni - mówi P. Zieliński. - Co istotne, przed ułożeniem „ściery” podbudowa wykonana z warstwy wiążącej za każdym razem była oczyszczana z zalęgających na niej liści, śmieci czy innego brudu, które to mogłoby mieć negatywny wpływ na jakość zrealizowanych prac. Cały czas kontrolowane było tempo układania masy, jak również jej temperatura. Po ułożeniu mieszanki, do pracy przystąpiły walce, aby ją zagęścić.

Przystąpiono do prac przy wykonywaniu zjazdów na parking Fabryki Wody. Kontynuowane są prace wykończeniowe - montaż opraw oświetleniowych, elementów małej architektury czy zieleni. Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome.

(K)